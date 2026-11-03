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Футболіст «Тенерифе» Хесус де Мігель переніс зупинку серця під час гри Сегунди

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Футболіст «Тенерифе» Хесус де Мігель переніс зупинку серця під час гри Сегунди
Хесус де Мігель переніс зупинку серця після того, як зіткнувся із воротарем «Андорри» Хесусом Овоно

Хесус де Мігель знепритомнів під час гри з «Андоррою», після надання медичної допомоги його доправили до лікарні

Футболіста іспанського «Тенерифе» Хесус де Мігель переніс зупинку серця після того, як зіткнувся із воротарем «Андорри» Хесусом Овоно у домашньому матчі Сегунди (другого за силою дивізіону чемпіонату Іспанії з футболу). Про це повідомляє «Главком».

Хесус де Мігель знепритомнів, після надання медичної допомоги його доправили до лікарні.

Пізніше пресслужба Тенерифе зазначила, що стан футбоілста погіршився

«Неврологічний стан Хесуса де Мігеля погіршився», – йдеться у повідомленні «Тенерифе».

30-річний Де Мігель виступає за «Тенерифе» з літа 2025 року. 

Нагадаємо, п'ятиразовий переможець «Тур де Франс», титулований словенський велогонщик Тадей Погачар розповів про пошкодження хребта, які виявили у нього після падіння на «Вуельті».

«Два тижні тому я був у Словенії, де пройшов повторну комп'ютерну томографію. Я знав, що маю перелом сьомого шийного хребця (C7), але потім ми виявили, що я зламав ще два хребці. На той момент я був радий, що не поїхав на Чемпіонат Європи, який спочатку був моєю метою. Коли я побачив, що в мене зламані три хребці, то просто зрадів, що лишився живий. І що взагалі можу стояти на ногах», – заявив Погачар.

«Вуельту» 2026 Погачар завершив виступ на восьмому етапі після жорсткого падіння, внаслідок якого у нього було діагностовано перелом лівої ключиці зі зміщенням, а також сьомого шийного хребця та множинні садна на тілі.

Теги: футбол Сеґунда

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