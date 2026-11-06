Судаков відзначився голом та асистом за «Бенфіку» у матчі Ліги Європи

Український футболіст провів один з найкращих своїх матчів за «Бенфіку»

Український півзахисник «Бенфіки» Георгій Судаков провів один із найрезультативніших матчів після переходу до португальського клубу, маючи на своєму рахунку і забитий м'яч, і результативну передачу у матчі проти «Леха» (3:1). Про це повідомляє «Главком».

Блискучий вечір для Судакова

Судаков розпочав зустріч у стартовому складі лісабонців і долучився до обох гольових епізодів команди. Перший результативний момент за участю українця стався на 67-й хвилині. Георгій отримав можливість розігнати атаку та знайшов передачею у центрі поля Джанлуку Престіанні. Аргентинець просунувся вперед, обіграв суперників завдяки індивідуальним діям і відправив м'яч у ворота, подвоївши перевагу «Бенфіки».

Уже наприкінці зустрічі Судаков сам опинився в ролі автора гола. На 90-й хвилині українець отримав передачу від Енцо Барренчеа, увійшов до штрафного майданчика та з гострого кута переграв воротаря «Леха», пробивши в нижній кут. Цікаво, що за виконанням його гол виявився майже копією результативного удару Престіанні: обидва футболісти скористалися можливістю завершити атаку індивідуальними діями в штрафному майданчику.

GOOOOOL SUDAKOV !!! Con una gran definición ⚽✨✨ https://t.co/u9aY57p91b — Benfi Latino 🦅🌋 (@VladdiZD) — Benfi Latino 🦅🌋 (@VladdiZD) November 5, 2026

Разом із Судаковим у стартовому складі «Бенфіки» на матч проти «Леха» вийшов ще один українець – воротар Анатолій Трубін. На його рахунку був один пропущений м'яч та чотири сейви.

Особливий матч для Судакова

Георгій Судаков уперше відзначився голом і результативною передачею в одному матчі за португальський клуб. Для українця це також перша гольова дія в єврокубках у нинішньому сезоні. Його результативність особливо важлива з огляду на те, що півзахисник не лише допоміг партнерам забити, а й сам поставив крапку в одній з атак команди.

Нагадаємо, що Георгій Судаков відзначився ефектним голом у грі Кубка португальської ліги.