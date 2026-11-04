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Став відомий склад збірної України з футболу на матчі Ліги націй

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Став відомий склад збірної України з футболу на матчі Ліги націй
У листопаді Україна зіграє з Грузією та Північною Ірландією

На збірну України очікують вирішальні матчі в Лізі націй

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера оголосив склад на найближчі два матчі Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

До основного списку увійшли 25 футболістів, ще 9 гравців перебувають у резервному списку.  

Склад збірної України

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк), Георгій Єрмаков («Харків»).

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар» Донецьк), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – «Полісся» Житомир), Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен» Париж, Франція), Тарас Михавко («Динамо» Київ), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Крупський («Харків»).

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олександр Андрієвський («Полісся» Житомир), Іван Варфоломєєв («Лінкольн», Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Атакувальні гравці: Георгій Судаков («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва – «Полісся» Житомир), Олександр Зубков («АЕК» Афіни, Греція), Матвій Пономаренко («Динамо» Київ), Данило Сікан («Андерлехт» Брюссель, Бельгія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Геннадій Синчук («Монреаль», Канада), Олексій Кащук («Карабах» Агдам, Азербайджан).

Резервний список: Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгій Бущан (усі – «Динамо» Київ), Артем Довбик («Болонья», Італія), Олександр Драмбаєв («ЛНЗ» Черкаси), Владислав Ванат («Жирона», Іспанія), Артем Бондаренко («Аль-Аглі» Джидда, Саудівська Аравія), Тімур Тутєров («Сандерленд», Англія).

Розклад матчів збірної України у Лізі націй 2026/2027 у листопаді

  • 14 листопада: Північна Ірландія – Україна
  • 17 листопада: Україна – Грузія

Нагадаємо, що ПСЖ став першим клубом в історії Ліги чемпіонів, який забив чотири голи за вісім хвилин гри.

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Теги: Збірна України футбол Ліга націй

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