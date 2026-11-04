Став відомий склад збірної України з футболу на матчі Ліги націй
На збірну України очікують вирішальні матчі в Лізі націй
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера оголосив склад на найближчі два матчі Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
До основного списку увійшли 25 футболістів, ще 9 гравців перебувають у резервному списку.
Склад збірної України
Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк), Георгій Єрмаков («Харків»).
Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар» Донецьк), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – «Полісся» Житомир), Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен» Париж, Франція), Тарас Михавко («Динамо» Київ), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Крупський («Харків»).
Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олександр Андрієвський («Полісся» Житомир), Іван Варфоломєєв («Лінкольн», Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).
Атакувальні гравці: Георгій Судаков («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва – «Полісся» Житомир), Олександр Зубков («АЕК» Афіни, Греція), Матвій Пономаренко («Динамо» Київ), Данило Сікан («Андерлехт» Брюссель, Бельгія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Геннадій Синчук («Монреаль», Канада), Олексій Кащук («Карабах» Агдам, Азербайджан).
Резервний список: Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгій Бущан (усі – «Динамо» Київ), Артем Довбик («Болонья», Італія), Олександр Драмбаєв («ЛНЗ» Черкаси), Владислав Ванат («Жирона», Іспанія), Артем Бондаренко («Аль-Аглі» Джидда, Саудівська Аравія), Тімур Тутєров («Сандерленд», Англія).
Розклад матчів збірної України у Лізі націй 2026/2027 у листопаді
- 14 листопада: Північна Ірландія – Україна
- 17 листопада: Україна – Грузія
Нагадаємо, що ПСЖ став першим клубом в історії Ліги чемпіонів, який забив чотири голи за вісім хвилин гри.
Читайте також:
Коментарі — 0