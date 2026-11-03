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«Атлетіко» – «Баварія». Прогноз і анонс на матч четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Атлетіко» – «Баварія». Прогноз і анонс на матч четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів
Мануель Ноєр уже протистояв «матрацникам» раніше
фото: EFE

Європейські гранди перетнуться в столиці Іспанії

Сьогодні, 3 листопада 2026 року, мадридський «Атлетіко» на арені «Ванда Метрополітано» зустрінеться з мюнхенською «Баварією» у поєдинку четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Атлетіко» – «Баварія»

Однозначного лідера симпатій на 12:15 3 листопада немає, переконані фахівці GGBET. Імовірну перемогу іспанського гранда оцінено коефіцієнтом 2,81. Натомість на виїзну звитягу чемпіона Німеччини запропоновано кеф 2,40. На підсумкову нічию виставлено бал 3,89. Тим часом на домашній успіх «Атлетіко» (1:0) закладено коефіцієнт 11,50. Зате на тотал більше 3,0 виставлено кеф 1,72.

Передматчевий стан команд

«Матрацники» в попередньому турі розписали нічию з німецьким «Штутгартом» (1:1). М'яч забив форвард Альварес, а хавбек Юлманд отримав червону картку. А в другому турі Атлетіко переміг англійський «Манчестер Юнайтед» (2:0). Голи до свого активу записали півзахисник Барріос і нападник Лукман.

Натомість «Баварія» двічі поспіль розійшлася із суперниками миром. Два тижні тому «ротен» зіграли внічию з лондонським «Арсеналом» (2:2). Забитими м'ячами відзначилися оборонець Девіс і форвард Кейн. Перед цим німецький гранд не зміг дотиснути норвезький «Вікінг» (3:3). Голи оформили той же Кейн (дубль) і вінгер Діас.

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Орієнтовні склади команд

«Атлетіко»: Облак – Пубіль, Ромеро, Ганцко, Грімальдо – Сімеоне, Барріос, Льоренте, Баена – Альварес, Лі

«Баварія»: Урбіг – Лаймер, Упамекано, Та, Станішіч – Кімміх, Павловіч – Карль, Браун, Девіс – Кейн

Історія очних зустрічей

Раніше суперники зіграли вісім поєдинків. Перевага на боці німецького гранда – чотири перемоги проти двох. Ще два матчі завершилися нічиїми.

Востаннє шляхи команд перетнулися на груповому етапі Ліги чемпіонів 2020/21. Спершу «Баварія» розгромила «матрацників» удома (4:0). Голи оформили нападник Коман (дубль), хавбеки Горецка та Толліссо. А в столиці Іспанії суперники розписали нічию (1:1). На забитий нападником Феліксом м'яч «ротен» відповіли голом Мюллера.

Де дивитися матч «Атлетіко» – «Баварія»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

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Теги: футбол Ліга чемпіонів ФК Баварія ФК Атлетіко (Мадрид)

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