17 листопада пройшли завершальні ігри групового етапу Ліги націй УЄФА 2026/27. Про основні події дня у цьому огляді повідомляє «Главком».

Дивізіон А

У дивізіоні А справжньою драмою була боротьба за останнє місце у чвертьфіналі Ліги націй. Його між собою розіграли дві скандинавські команди – Данія та Швеція. Старт зустрічі вийшов за данцями, де спершу відзначився Гейлунн, а потім - Гейб'єрг. Але потім норвежці двічі забили ще в першій половині, щоправда один з голів зарахований не був через гру рукою.

У другому тайму норвежцям таки вдалося перевернути хід матчу. Спершу Едегор на 86-й хвилині зрівняв, а потім через помилку суперників Голанд забив пенальті. Норвежцям потрібна була лише перемога, і вони її здобули, увійшовши до вісімки найкращих.

Інший матч групи вийшов неочікувано напруженим, адже команда Вельсу не влаштувала Португалії легку прогулянку. Навпаки, португальці були в ролі наздоганяючих, але вже укінці стартової половини зрівняли рахунок, а потім і здобули перемогу навіть незважаючи на пізнє вилучення.

Дивізіон В

У дивізіоні В єдиною групою, де була повноцінна інтрига і за підвищення, і за пониження, був квартет збірної України. Синьо-жовтим сьогодні кров з носа треба було не програти грузинам, і на номінально домашньому стадіоні у Кошицях їм вдалося навіть більше. Усе завдяки блискучому Данилу Сікану, який забив третій найшвидший гол в історії нашої країни, відзначившись на першій хвилині. Саме це і вирішило долю матчу, а разом з ним - і турнірне становище, бо Україна лишається у дивізіоні В, а Грузія буде грати за право у дивізіоні В з командами третього дивізіону.

У паралельному матчі Північна Ірландія змогла відібрати очки в Угорщини, чого було достатньо для автоматичного підвищення у дивізіон А. Угорці ж зіграють у плейоф за підвищення з командами, які посіли 3-4 місця своїх груп дивізіону А.

Ліга націй УЄФА 2026/27

Груповий етап, шостий тур (17 листопада)

Ліга А Данія

2:3 (2:1) Норвегія Голи: Гейлунн (11), Гейб'єрг (14) – Голанд (37, 90+6), Едегор (83) ​​Вельс 2:3 (2:2) Португалія Голи: Брукс (13), Сорба (40) – Фернандеш (11), Нету (43), Форбс (70) Ліга В Україна

1:0 (1:0) Грузія Голи: Сікан (1)

Угорщина 1:1 (1:0) Північна Ірландія Голи: Варга (35) – Девенні (65) Ірландія 3:0 (1:0) Косово Голи: Перротт (28, 50), Мойлан (75) Австрія 1:1 (1:0) Ізраїль Голи: Перец (36) – Калайджич (62) Боснія і Герцеговина

2:1 (1:1) Румунія Голи: Тахірович (44), Байрактаревич (82) – Бірліджа (6) Польща 1:1 (1:1) Швеція Голи: Бенедичак (16) – Ларссон (24)

Турнірна таблиця

Ліга А

Standings provided by Sofascore

Ліга В

Standings provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що 16 листопада у Лізі націй стало днем розгромних рахунків.