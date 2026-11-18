Груповий етап Ліги націй УЄФА 2026/27 підійшов до кінця: результати за 17 листопада
Розв'язки в обох дивізіонах були досить напруженими
17 листопада пройшли завершальні ігри групового етапу Ліги націй УЄФА 2026/27. Про основні події дня у цьому огляді повідомляє «Главком».
Дивізіон А
У дивізіоні А справжньою драмою була боротьба за останнє місце у чвертьфіналі Ліги націй. Його між собою розіграли дві скандинавські команди – Данія та Швеція. Старт зустрічі вийшов за данцями, де спершу відзначився Гейлунн, а потім - Гейб'єрг. Але потім норвежці двічі забили ще в першій половині, щоправда один з голів зарахований не був через гру рукою.
У другому тайму норвежцям таки вдалося перевернути хід матчу. Спершу Едегор на 86-й хвилині зрівняв, а потім через помилку суперників Голанд забив пенальті. Норвежцям потрібна була лише перемога, і вони її здобули, увійшовши до вісімки найкращих.
Інший матч групи вийшов неочікувано напруженим, адже команда Вельсу не влаштувала Португалії легку прогулянку. Навпаки, португальці були в ролі наздоганяючих, але вже укінці стартової половини зрівняли рахунок, а потім і здобули перемогу навіть незважаючи на пізнє вилучення.
Дивізіон В
У дивізіоні В єдиною групою, де була повноцінна інтрига і за підвищення, і за пониження, був квартет збірної України. Синьо-жовтим сьогодні кров з носа треба було не програти грузинам, і на номінально домашньому стадіоні у Кошицях їм вдалося навіть більше. Усе завдяки блискучому Данилу Сікану, який забив третій найшвидший гол в історії нашої країни, відзначившись на першій хвилині. Саме це і вирішило долю матчу, а разом з ним - і турнірне становище, бо Україна лишається у дивізіоні В, а Грузія буде грати за право у дивізіоні В з командами третього дивізіону.
У паралельному матчі Північна Ірландія змогла відібрати очки в Угорщини, чого було достатньо для автоматичного підвищення у дивізіон А. Угорці ж зіграють у плейоф за підвищення з командами, які посіли 3-4 місця своїх груп дивізіону А.
Ліга націй УЄФА 2026/27
Груповий етап, шостий тур (17 листопада)
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Ліга А
|Данія
|2:3 (2:1)
|Норвегія
|Голи: Гейлунн (11), Гейб'єрг (14) – Голанд (37, 90+6), Едегор (83)
|Вельс
|2:3 (2:2)
|Португалія
|Голи: Брукс (13), Сорба (40) – Фернандеш (11), Нету (43), Форбс (70)
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Ліга В
|Україна
|1:0 (1:0)
|Грузія
|Голи: Сікан (1)
|Угорщина
|1:1 (1:0)
|Північна Ірландія
|Голи: Варга (35) – Девенні (65)
|Ірландія
|3:0 (1:0)
|Косово
|Голи: Перротт (28, 50), Мойлан (75)
|Австрія
|1:1 (1:0)
|Ізраїль
|Голи: Перец (36) – Калайджич (62)
|Боснія і Герцеговина
|2:1 (1:1)
|Румунія
|Голи: Тахірович (44), Байрактаревич (82) – Бірліджа (6)
|Польща
|1:1 (1:1)
|Швеція
|Голи: Бенедичак (16) – Ларссон (24)
Турнірна таблиця
Ліга А
Ліга В
Нагадаємо, що 16 листопада у Лізі націй стало днем розгромних рахунків.
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