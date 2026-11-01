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УЄФА призначив старого знайомого «Шахтаря» суддею наступного матчу Ліги чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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УЄФА призначив старого знайомого «Шахтаря» суддею наступного матчу Ліги чемпіонів
Іван Кружляк (праворуч) часто перетинається з «гірниками»
фото: TASR

Словацький рефері розсудить прийдешній поєдинок

Матч між донецьким «Шахтарем» і лісабонським «Спортінгом» в основному раунді Ліги чемпіонів довірили Івану Кружляку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт турніру.

42-річному арбітру з Братислави допоможуть співвітчизники. Лайнсменами будуть Браніслав Ганцко та Ян Позор, а четвертим суддею – Петер Краловіч. Із системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть італійці Марко Ді Бельйо та Даніеле Кіффі.

Кружляк перетинався з «гірниками» шість разів. «Шахтар» переміг у половині поєдинків. Зокрема, вітчизняний гранд під пильним оком словацького арбітра здолав німецький «Гоффенгайм» (3:2) на груповому етапі Ліги чемпіонів 2018/19. Щоправда, в останніх трьох матчах за його суддівства «Шахтар» двічі програв та звів унічию поєдинок із роттердамським «Феєнордом» (1:1) у плейоф Ліги Європи 2022/23.

Матч «Шахтар» – «Спортінг» відбудеться 3 листопада в Лондоні. Поєдинок прийме арена «Стемфорд Брідж». «Гірники» набрали чотири очки в трьох турах основного раунду, а в активі португальського гранда – шість пунктів.

До слова, сьогодні «Шахтар» зумів дотиснути «Оболонь» зі столиці в УПЛ. Дубль оформив вінгер Аліссон. «Гірники» зберегли лідерство в національних змаганнях.

Нагадаємо, раніше «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» з Києва в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.

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Теги: футбол УЄФА Ліга чемпіонів ФК «Спортінґ» (Лісабон) ФК «Шахтар» суддя

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