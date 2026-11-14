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Футбольна збірна України зустрілася з матір'ю полеглого захисника з Белфаста

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Футбольна збірна України зустрілася з матір'ю полеглого захисника з Белфаста
Ілля Забарний узяв участь в зустрічі з Долорес Джонстон
фото: УАФ

«Синьо-жовті» знайшли час для важливої соціальної місії перед поєдинком

Футболісти та тренери прийняли в таборі національної команди України Долорес Джонстон – матір загиблого на війні з Росією воїна Лі Джонстона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Напередодні мама захисника України навідалася до готелю, у якому «синьо-жовті» оселилися перед матчем проти збірної Північної Ірландії. З нею поспілкувалися головний тренер української збірної Андреа Мальдера, його асистент Володимир Єзерський, низка гравців. Вони підтримали згорьовану жінку та подарували їй футболку з автографами футболістів.

Лі Джонстон після повномасштабного вторгнення РФ поїхав до України. Він став на її захист від російської агресії та здобув вічне життя у бою. Тіло воїна досі не знайшли.

Під час попереднього поєдинку між збірними України та Північної Ірландії розгорнули банер на честь Джонстона. Після цього до Української асоціації футболу надійшов лист від місцевої мешканки Іріс Макклерг. Вона розповіла історію свого відважного земляка та запропонувала збірній України зустрітися з матір'ю воїна в Белфасті.

«У таких моментах важко знайти правильні слова. Жодна футболка, жоден підпис і жодна зустріч не повернуть людину. Але ми можемо пам'ятати і дякувати. Дякуємо, Лі. Пам'ятаємо», – йдеться в заяві УАФ.

Матч Північна Ірландія – Україна відбудеться 14 листопада в Белфасті. Поєдинок прийме стадіон «Віндзор Парк». Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за Києвом.

Склад збірної України на поєдинки Ліги націй

Мальдера викликав 26 виконавців. Найбільше представництво мають донецький «Шахтар» і житомирське «Полісся» – по п'ять футболістів. Натомість «Динамо» та «Харків» делегували по два гравці.

Перелік викликаних до збірної України футболістів:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Харків»),

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – «Полісся»), Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Тарас Михавко («Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон»), Ілля Крупський («Харків»),

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Олександр Андрієвський («Полісся»), Іван Варфоломєєв («Лінкольн»), Єгор Ярмолюк («Брентфорд»), Микола Шапаренко («Динамо»),

Атакувальні гравці: Георгій Судаков («Бенфіка»), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва – «Полісся»), Данило Сікан («Андерлехт»), Роман Яремчук («Олімпіакос»), Геннадій Синчук («Монреаль»), Олексій Кащук («Карабах»), Владислав Ванат («Жирона»), Артем Довбик («Болонья»).

У резервному списку залишаються ще сім виконавців. Зокрема, там опинилися четверо «динамівців» – воротарі Руслан Нещерет і Георгій Бущан та хавбеки Олександр Піхальонок і Володимир Бражко.

Календар збірної України

У вересні-жовтні «синьо-жовті» зіграли чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Наразі в активі національної команди чотири очки. Спершу підопічні Мальдери в Белфасті зустрінуться з Північною Ірландією, а потім протистоятимуть збірній Грузії у словацькому Кошице.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27:

  • 25 вересня, Угорщина – Україна – 0:1
  • 28 вересня, Грузія – Україна – 0:0
  • 2 жовтня, Україна – Північна Ірландія – 0:3
  • 5 жовтня, Україна – Угорщина – 1:2
  • 14 листопада, Північна Ірландія – Україна
  • 17 листопада, Україна – Грузія

До слова, напередодні юнацька збірна України феєрично переграла Ізраїль U-19 у відборі до Чемпіонату Європи. Команда Олега Лужного здобула вольову перемогу. Під завісу поєдинку «синьо-жовті» перевернули матч двома голами.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.

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Теги: Збірна України Ліга націй Андреа Мальдера Ілля Забарний добровольці Велика Британія

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