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«Комо» продовжив контракт із головним бомбардиром команди

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Комо» продовжив контракт із головним бомбардиром команди
Анастасіос Дувікас продовжить виступи на «Джузеппе Сінігалья»
фото: ФК «Комо»

Претендент на високі місця в Серії A прагне зберегти лідерів

Форвард Анастасіос Дувікас пролонгував договір із італійським «Комо». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Нова угода грека з «ларіані» розрахована до літа 2031 року. Зарплата нападника за умовами контракт орієнтовно зросте до 3 млн євро за сезон. Дувікас приєднався до «Комо» в лютому торік за 14 млн.

У минулій кампанії грецький форвард став найкращим бомбардиром команди. У всіх турнірах Дувікас оформив 17 голів (44 поєдинки). Зокрема, в Серії A грецький форвард забив 14 м'ячів.

Дувікас у нинішньому сезоні провів 11 матчів загалом. До свого активу він записав вісім голів. У складі збірної Греції за плечима нападника 24 поєдинки (три м'ячі).

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

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Теги: футбол Серія А

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