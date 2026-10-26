Лунін встановив воротарський рекорд Ель Класіко «Реала» та «Барселони»

Українець переписав історію головного протистояння Іспанії

Голкіпер мадридського «Реала» Андрій Лунін став першим воротарем із щонайменше чотирма перемогами в перших п'яти Ель Класіко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на MisterChip.

Український кіпер напередодні вийшов у старті «вершкових» на виїзний матч проти «Барселони» в 10-му турі іспанської Ла Ліги. Столичний гранд оформив перемогу (2:1) завдяки дублю Мбаппе. Лунін учетверте відсвяткував успіх у принциповому протистоянні.

Раніше українець доклався до перемог «Реала» над «Барсою» у жовтні 2022 року (3:1), у січні 2024-го (4:1), у квітні 2024 року (3:2) та в жовтні цьогоріч (2:1). Єдина поразка – розгромна. У жовтні 2024-го «вершкові» нічого не змогли протиставити каталонцям (0:4).

Лунін провів перший матч у нинішньому сезоні. У протистоянні з «блаугранас» він пропустив один м'яч і оформив п'ять сейвів. Основний голкіпер мадридців Тібо Куртуа не приїхав на поєдинок через хворобу.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.