Ярмоленко отримав суворе покарання перед Класичним проти «Шахтаря»
Лідер столичного гранда пропустить принципове протистояння
Вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко дискваліфікований на три матчі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.
Ветеран «біло-синіх» отримав червону картку в поєдинку з криворізьким «Кривбасом» у минулому турі української Прем'єр-ліги. Тоді він навмисне грубо зіграв проти суперника та отримав червону картку. За грубий фол Ярмоленко отримав триматчевий бан.
Таке рішення ухвалив Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу. Ще один поєдинок лідер «Динамо» пропустить умовно. Дізнався вирок і нападник Едуардо Герреро. Він пропустить два поєдинки.
Латиноамериканець отримав червону картку після фінального свистка матчу 1/8 фіналу Кубка України проти донецького «Шахтаря». Панамець пропустив протистояння з «Кривбасом», а тепер не допоможе команді в Класичному з «гірниками» в УПЛ 8 листопада.
До слова, раніше «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.
Нагадаємо, нещодавно «Динамо» продовжило контракт із воротарем Нещеретом. Нова угода розрахована до літа 2031 року. Голкіпер – вихованець столичного гранда.
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