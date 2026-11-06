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Ярмоленко отримав суворе покарання перед Класичним проти «Шахтаря»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Ярмоленко отримав суворе покарання перед Класичним проти «Шахтаря»
Андрій Ярмоленко тимчасово залишився поза грою
фото: ФК «Динамо»

Лідер столичного гранда пропустить принципове протистояння

Вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко дискваліфікований на три матчі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Ветеран «біло-синіх» отримав червону картку в поєдинку з криворізьким «Кривбасом» у минулому турі української Прем'єр-ліги. Тоді він навмисне грубо зіграв проти суперника та отримав червону картку. За грубий фол Ярмоленко отримав триматчевий бан.

Таке рішення ухвалив Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу. Ще один поєдинок лідер «Динамо» пропустить умовно. Дізнався вирок і нападник Едуардо Герреро. Він пропустить два поєдинки.

Латиноамериканець отримав червону картку після фінального свистка матчу 1/8 фіналу Кубка України проти донецького «Шахтаря». Панамець пропустив протистояння з «Кривбасом», а тепер не допоможе команді в Класичному з «гірниками» в УПЛ 8 листопада.

До слова, раніше «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» продовжило контракт із воротарем Нещеретом. Нова угода розрахована до літа 2031 року. Голкіпер – вихованець столичного гранда.

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Теги: футбол ФК «Динамо» Андрій Ярмоленко УПЛ Українська асоціація футболу

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