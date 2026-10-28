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«Харків» ледве дотиснув аматорський «Маяк» в 1/8 фіналу Кубка України

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Харків» ледве дотиснув аматорський «Маяк» в 1/8 фіналу Кубка України
Елітний клуб здобув непросту перемогу
фото: ФК «Харків»

Любителі нав'язали конкуренцію представнику Прем'єр-ліги

Сарненський «Маяк» поступився «Харкову» в рамках 1/8 фіналу Кубка України 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Команда Младена Бартуловіча повела в рахунку на 35-й хвилині. Допоміг «Харкову» стандарт. Це Яцик зі штрафного поцілив у поперечину, а Ігор Когут на добиванні головою відправив м'яч у сітку.

Утім, розвинути свій успіх харків'яни не змогли. Як наслідок, сарненці відігралися в другому таймі. Після невдалого кутового оборонець господарів Романюк розрядив «гармату» з-за меж штрафного у верхній кут воріт.

У повітрі запахло сенсацією, та «Харків» зумів уникнути післяматчевої лотереї. Ініціативу на себе взяв Дубко. Саме оборонець наважився на постріл із дистанції та більярдним ударом змусив капітулювати «Маяк».

Кубок України. 1/8 фіналу

«Маяк» – «Харків» – 1:2

  • Голи: Романюк, 76 – І. Когут, 35, Дубко, 87

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До слова, донецький «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» з Києва в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.

Нагадаємо, київський «Лівий Берег» програв «Вересу» з Рівного в 1/8 фіналу Кубка України. Долю поєдинку вирішив один забитий м'яч. Переможний гол оформив вінгер Веслі.

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Теги: футбол Кубок України ФК «Харків»

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