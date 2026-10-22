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Українець Тутєров оформив прем'єрний гол за «Сандерленд» у єврокубках

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Українець Тутєров оформив прем'єрний гол за «Сандерленд» у єврокубках
Тимур Тутєров (ліворуч) відкрив рахунок у протистоянні
фото: ФК «Сандерленд»

Уродженець Криму відкрив лік забитим м'ячам за «чорних котів»

Нападник молодіжної збірної України Тимур Тутєров оформив гол у складі англійського «Сандерленда». Про це повідомляє «Главком».

Українець втретє поспіль вийшов у старті «чорних котів». Вінгер із перших хвилин з'явився у виїзному поєдинку третього туру основного раунду Ліги Європи проти познанського «Леха». Уже на 2-й хвилині Тутєров відкрив рахунок, головою замкнувши передачу партнера.

Раніше нападник зіграв проти португальського «Торренсе» (2:1) в Лізі Європи та проти «Борнмута» (0:2) – в англійській Прем'єр-лізі. Також за його плечима 11 хвилин проти «Галла» в Кубку ліги. До першої команди «Сандерленда» українського вінгера перевели влітку.

Тутєров приєднався до «чорних котів» навесні 2023 року. Другу половину сезону 2025/26 нападник провів на правах оренди в англійському «Ексетері» (17 поєдинків, три м'ячі, одна результативну передачу). Влітку вінгер продовжив контракт із «Сандерлендом» до літа 2028-го.

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.

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Теги: футбол Ліга Європи

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