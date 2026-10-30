Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Скромний клуб встановив новий рекорд футбольного чемпіонату Італії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Скромний клуб встановив новий рекорд футбольного чемпіонату Італії
«Канарки» стали відкриттям нового сезону
фото: ФК «Фрозіноне»

Новачок Серії A перевершив досягнення туринського «Ювентуса»

«Фрозіноне» побив рекорд італійського чемпіонату за набраними очками після виходу в елітний дивізіон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Напередодні «канарки» розтрощили «Лечче» (5:1) в дев'ятому турі Серії A. Тепер в активі команди Массіміліано Альвіні 17 очок зі старту сезону. Провінційний колектив піднявся на шосте місце в турнірній таблиці.

На цьому відрізку «Фрозіноне» оформив 22 голи. Досі жоден інший новачок Серії A не розпочинав кампанію так упевнено. Туринський «Ювентус» у сезоні 2007/08 набрав ті ж 17 пунктів, але забив менше після повернення до еліти.

Продовжити серію вдалих результатів «канарки» спробують у десятому турі. На домашній арені підопічні Альвіні зустрінуться з «Торіно». Матч запланований на неділю, 1 листопада.

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

Читайте також:

Теги: футбол ФК Ювентус рекорд Серія А

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крістіан Пулішіч надовго залишиться в гранді
«Мілан» продовжив контракт із лідером команди
Сьогодні, 17:25
Хакобо Рамон надовго в італійській першості не затримається
«Реал» поверне власного вихованця з чемпіонату Італії – джерело
Сьогодні, 12:58
Массіміліано Аллегрі дивитиметься матчі дистанційно
Титулований тренер отримав дискваліфікацію у чемпіонаті Італії
26 жовтня, 16:55
Рубен Лофтус-Чік вибув на прийдешні поєдинки
«Мілан» втратив провідного футболіста перед дербі з «Інтером»
28 жовтня, 13:53
Анастасіос Дувікас продовжить виступи на «Джузеппе Сінігалья»
«Комо» продовжив контракт із головним бомбардиром команди
26 жовтня, 15:00
Лука Модріч переписав історію змагань
Володар «Золотого м'яча-2018» встановив новий рекорд чемпіонату Італії
26 жовтня, 12:59
Роберто Пікколі не допоможе «россоблу» в прийдешніх поєдинках
Конкурент Довбика вибув через травму до міжнародної паузи
20 жовтня, 16:24
Міле Свілар зазнав серйозної травми
Двічі найкращий воротар чемпіонату Італії вибув на тривалий період
10 жовтня, 17:38
Скотт Мактоміней швидко відновився після процедури
Найкращий футболіст Італії позаминулого сезону відновив тренування після операції на серці
8 жовтня, 19:11

Футбол

Скромний клуб встановив новий рекорд футбольного чемпіонату Італії
Скромний клуб встановив новий рекорд футбольного чемпіонату Італії
«Мілан» продовжив контракт із лідером команди
«Мілан» продовжив контракт із лідером команди
Футбольна конфедерація вкотре змінила частоту проведення Кубка Африки
Футбольна конфедерація вкотре змінила частоту проведення Кубка Африки
«Евертон» Миколенка прибрав зі складу скандального півзахисника збірної Англії
«Евертон» Миколенка прибрав зі складу скандального півзахисника збірної Англії
«Манчестер Юнайтед» втратив форварда на тривалий період
«Манчестер Юнайтед» втратив форварда на тривалий період
«Реал» поверне власного вихованця з чемпіонату Італії – джерело
«Реал» поверне власного вихованця з чемпіонату Італії – джерело

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2026
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
112K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Сьогодні, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний посівний календар на листопад 2026 року: завершуємо сезон та готуємось до зими
Вчора, 21:40
В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
28 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua