Скромний клуб встановив новий рекорд футбольного чемпіонату Італії

Новачок Серії A перевершив досягнення туринського «Ювентуса»

«Фрозіноне» побив рекорд італійського чемпіонату за набраними очками після виходу в елітний дивізіон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Напередодні «канарки» розтрощили «Лечче» (5:1) в дев'ятому турі Серії A. Тепер в активі команди Массіміліано Альвіні 17 очок зі старту сезону. Провінційний колектив піднявся на шосте місце в турнірній таблиці.

На цьому відрізку «Фрозіноне» оформив 22 голи. Досі жоден інший новачок Серії A не розпочинав кампанію так упевнено. Туринський «Ювентус» у сезоні 2007/08 набрав ті ж 17 пунктів, але забив менше після повернення до еліти.

Продовжити серію вдалих результатів «канарки» спробують у десятому турі. На домашній арені підопічні Альвіні зустрінуться з «Торіно». Матч запланований на неділю, 1 листопада.

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.