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Боровся з онкологією. Пішов з життя ексголкіпер «Вест Хема» та збірної Чехії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Боровся з онкологією. Пішов з життя ексголкіпер «Вест Хема» та збірної Чехії
Міклошко грав за «Вест Хем» з 1990 до 1998 року
фото: «Вест Хем»

Після закінчення професійної кар'єри Міклошко працював тренером воротарів у «Вест Хемі»

Колишній голкіпер англійського футбольного клубу «Вест Хем» та збірної Чехії Людек Міклошко помер у віці 64 років. Про це повідомила пресслужба «Вест Хема», інформує «Главком».

За інформацією ЗМІ, Міклошко боровся з онкологічним захворюванням останні п'ять років.

Міклошко грав за «Вест Хем» з 1990 до 1998 року. Також він виступав за англійський «Квінс Парк Рейнджерс» та чеський «Банік».

За збірну Чехословаччини голкіпер провів 40 матчів, за команду Чехії – 2. Зокрема, воротар взяв участь у Чемпіонаті світу 1990 року.

Після закінчення професійної кар'єри Міклошко з 2001 до 2010 року працював тренером воротарів у «Вест Хемі».

Як повідомлялося, під час пожежі у власному будинку в окупованому Луганську загинув колишній воротар «Зорі» Василь Занін.

Василь Занін народився 10 березня 1962 року в Луганську. Був вихованцем луганської «Зорі». У складі команди виступав з 1985 по 1986 рік. Зіграв 53 матчі, пропустив 45 м'ячів

Занін був чемпіоном УРСР та Другої ліги СРСР 1986 року.

Також виступав у командах: «Стаханівець» (Стаханов, 1980 рік), «Торпедо» (Таганрог, 1981-1984, 1987-1988 роки), «Шахтар» (Лутугино, 1989 рік), «Шахтар» (Шахти, 1990 рік), «Вагонобудівник» (Стаханов, 1992-1993 роки), «Шахтар» (Луганськ, 1992-1993 роки).

Теги: смерть онкологія рак НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Вест Гем Юнайтед»

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