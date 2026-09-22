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Де Дзербі приголомшив організаційним рішенням після провалу «Тоттенгема» на старті сезону

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Де Дзербі приголомшив організаційним рішенням після провалу «Тоттенгема» на старті сезону
Роберто Де Дзербі важко входить у нову кампанію
фото: EFE

Кризовий англійський гранд здивував перервою у тренувальному процесі

Головний тренер лондонського «Тоттенгема» Роберто Де Дзербі вирішив надати підопічним тиждень відпочинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

«Шпори» матимуть сім днів на перезавантаження. Паузу отримали виконавці, які не поїхали в національні команди на час міжнародної паузи. Також рішення не стосується травмованих і футболістів, які відновлюються після ушкоджень.

Раніше Де Дзербі скаржився на фізичну форму підопічних. Утім, тренувальні сесії на базі «Тоттенгема» відновляться аж наступного тижня. Не займатиметься в загальній групі українець Михайло Мудрик, повернення якого після травми очікують наприкінці жовтня.

Новий сезон «шпори» розпочали непереконливо. «Тоттенгем» опинився на дні англійської Прем'єр-ліги. У п'яти турах лондонці набрали всього два очки, не здобули жодної перемоги та відкрили лік забитим м'ячам аж в останньому перед паузою турі. Також підопічні Де Дзербі вилетіли з Кубка ліги від «Ліверпуля» (1:3).

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер ФК Тоттенхем Готспур АПЛ

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