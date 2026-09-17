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«Барселона» підтвердила травму основного голкіпера

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Барселона» підтвердила травму основного голкіпера
Жоан Гарсія має проблеми зі здоров'ям
фото: EFE

Іспанець не зміг завершити поєдинок Ла Ліги

Воротар Жоан Гарсія потрапив у лазарет іспанської «Барселони». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Кіпер вийшов у старті каталонців на матч 6-го туру Ла Ліги проти сантандерського «Расінга» (7:2). Утім, у воротах Гарсія провів лише один тайм. У перерві його замінив ветеран Войцех Щенсни.

«Барса» розкрила стан основного воротаря. Гарсія зіткнувся з дискомфортом у правому коліні. Повернення іспанця до обойми залежатиме від динаміки його стану. Конкретні терміни відновлення наразі невідомі.

Гарсія у нинішньому сезоні провів сім поєдинків, у яких пропустив шість м'ячів. Зберіг ворота на замку голкіпер у трьох матчах. Контракт вихованця барселонського «Еспаньйола» розрахований до літа 2031 року.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона Ла Ліга

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