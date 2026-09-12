«Аякс» з дебютним асистом Циганкова здобув розгромну перемогу у матчі чемпіонату Нідерландів

Віктор Циганков у літнє трансферне вікно перейшов до «Аякса» з «Жирони»

Амстердамська команда здолала «Фортуну»

Вінгер Віктор Циганков відзначився дебютним асистом у складі «Аякса». Про це повідомляє «Главком».

Сталось це у поєдинку шостого туру чемпіонату Нідерландів, у якому амстердамський гранд в гостях розгромив «Фортуну». Матч завершився перемогою підопічних Мічела з рахунком 5:1.

На 90+6-й хвилині гри Віктор виконав подачу з кутового, яку замкнув захисник Юрі Баас. Цей гол встановив остаточний рахунок на табло.

Віктор Циганков влітку перейшов з «Жирони» до «Аякса». Дебютував за амстердамців у поєдинку п'ятого туру чемпіонату нідерландів з ПСВ, який завершився поразкою його команди з рахнком 3:1.

«Аякс» посідає п'яте місце турнірної таблиці Ередівізі, маючи в своєу активі один матч в запасі: амстердамська команда заробила десять очок за п'ять турів. «Фортуна» з аналогічною кількістю балів йде сьомою.

Чемпіонат Нідерландів. Шостий тур

«Фортуна» – «Аякс» – 1:5

Голи: Дескоттея, 52 – Брандт, 35, Керер, 62, Классен, 73, Дольберг, 78, Баас, 90+6

Нагадаємо, що раніше стали відомі суперники «Аякса» у Лізі конференцій: команда Мічела зустрінеться з «Аталантою», «Мідтьюлландом», «Гетафе», «Сент-Трюйденом», «Туном» та «Хайдуком».