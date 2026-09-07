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Експівзахисник молодіжної збірної України змінив прописку в Європі за 4 млн євро

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Експівзахисник молодіжної збірної України змінив прописку в Європі за 4 млн євро
Іван Желізко виступатиме в болгарській першості
фото: Trojmiasto

Українець попрощався з чемпіонатом Польщі

«Лудогорець» з болгарського Разграда оголосив про трансфер хавбека «Лехії» з польського Гданська Івана Желізка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Український півзахисник підписав із «орлами» контракт на три роки. Болгарський гранд віддав за нього орієнтовно 4 млн євро. «Лудогорець» у боротьбі за Желізка обійшов представників польської Екстракляси.

«Лудогорець» – великий клуб і відоме ім'я в Європі. Мій перехід у цю команду – серйозний крок вперед у моїй кар'єрі. Я радий стати частиною цього клубу та зроблю все можливе, щоб допомогти команді досягнути своїх цілей», – заявив новачок.

Желізко провів у «Лехії» три повні сезони. Раніше він захищав кольори латвійської «Валмієри» та чеської «Карвіни». На батьківщині хавбек виховувався в академії львівських «Карпат».

До слова, раніше тренер «Бенфіки» відповів на критику Судакова. Керманич лісабонців Марку Сілва задоволений рівнем півзахисника національної команди України. У новому сезоні останній відвоював місце в основі «орлів».

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик змінив клубну прописку в межах Лондона. «Челсі» відпустив вінгера в «Тоттенгем» на правах оренди. Угода розрахована на весь сезон 2026/27.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Лудоґорец»

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