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«Сухумі – Сакартвело». Фанати збірної України підтримали цілісність Грузії у поєдинку Ліги націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Сухумі – Сакартвело». Фанати збірної України підтримали цілісність Грузії у поєдинку Ліги націй
Ультрас надіслали чіткий сигнал
фото: УАФ

Уболівальники нагадали світу про російську окупацію території республіки

Активні фанати національної команди України розгорнули банер на підтримку територіальної цілісності Грузії в очному поєдинку Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Zorya Londonsk.

Ультрас підготували плакат із написом «Сухумі – це Сакартвело». Також українські вболівальники виконали такий же «заряд» на трибунах. Сухумі – столиця окупованої Росією Абхазької Автономної Республіки. Сакартвело називають Грузію самі грузини.

Напередодні минуло 33 роки з дня, коли легітимний уряд регіону змушений був покинути Абхазію під тиском місцевих бойовиків. Під час війни 2008 року вся територія автономії перейшла під контроль російських військ. Легітимний уряд регіону працює у вигнанні.

Українських уболівальників здавна пов'язують дружні взаємини з грузинськими фанатами. Зокрема, ультрас тбіліського «Динамо» багато років товаришують з активними вболівальники «Динамо» з Києва та львівських «Карпат».

До слова, раніше Україна переграла збірну Угорщини на старті Ліги націй. Переможний гол оформив форвард Сікан. Поєдинок «синьо-жовті» завершили в меншості через вилучення вінгера Назаренка.

Нагадаємо, півзахисник Шах оформив хет-трик у чемпіонаті Польщі. До трьох голів українець додав дві результативні передачі. Гданська «Лехія» хавбека здобула четверту перемогу в Першому дивізіоні.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати Збірна України Грузія ультрас Абхазія Ліга націй

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«Сухумі – Сакартвело». Фанати збірної України підтримали цілісність Грузії у поєдинку Ліги націй
«Сухумі – Сакартвело». Фанати збірної України підтримали цілісність Грузії у поєдинку Ліги націй
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