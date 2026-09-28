«Сухумі – Сакартвело». Фанати збірної України підтримали цілісність Грузії у поєдинку Ліги націй

Уболівальники нагадали світу про російську окупацію території республіки

Активні фанати національної команди України розгорнули банер на підтримку територіальної цілісності Грузії в очному поєдинку Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Zorya Londonsk.

Ультрас підготували плакат із написом «Сухумі – це Сакартвело». Також українські вболівальники виконали такий же «заряд» на трибунах. Сухумі – столиця окупованої Росією Абхазької Автономної Республіки. Сакартвело називають Грузію самі грузини.

SOUKHUMI IS SAKARTVELO 🇬🇪



REMEMBER!!!



United Ukraine ultras group with a banner showing solidarity with Georgia & one of their regions (Abkhazia) that remains occupied by russia to this day



The first russian instigated war began 33 years ago this week pic.twitter.com/4FBXdjLkSS — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 28, 2026

Напередодні минуло 33 роки з дня, коли легітимний уряд регіону змушений був покинути Абхазію під тиском місцевих бойовиків. Під час війни 2008 року вся територія автономії перейшла під контроль російських військ. Легітимний уряд регіону працює у вигнанні.

Українських уболівальників здавна пов'язують дружні взаємини з грузинськими фанатами. Зокрема, ультрас тбіліського «Динамо» багато років товаришують з активними вболівальники «Динамо» з Києва та львівських «Карпат».

До слова, раніше Україна переграла збірну Угорщини на старті Ліги націй. Переможний гол оформив форвард Сікан. Поєдинок «синьо-жовті» завершили в меншості через вилучення вінгера Назаренка.

Нагадаємо, півзахисник Шах оформив хет-трик у чемпіонаті Польщі. До трьох голів українець додав дві результативні передачі. Гданська «Лехія» хавбека здобула четверту перемогу в Першому дивізіоні.