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Мама Кріштіану Роналду зраділа поразці Португалії від Данії у грі Ліги націй

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Мама Кріштіану Роналду зраділа поразці Португалії від Данії у грі Ліги націй
Роналду є найкращим бомбардиром в історії збірної Португалії
фото: Getty Images

Гра з Данією стала першою для Португалії після заяви Роналду про завершення виступів у складі збірної

Мама Кріштіану Роналду Долореш Авейру заявила, що залишилася задоволена розгромною поразкою Португалії в матчі Ліги націй проти Данії (1:4). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на A Bola.

«Роналду засмучений, йому хотілося б, щоб усе склалося інакше. Він засмучений, бо його обдурили. І я теж засмучена. Тепер вони програли у Бразі. Зазнали поразки – так їм і треба, я навіть рада, що Португалія програла. До Кріштіана не виявили поваги», – сказала Долореш Авейру.

Також вона сказала, що партнери по збірній не поважали Роналду. 

«Ні, ніхто з них. Я саме так і відчуваю: його не шанували. Навіть партнери по команді», – заявила жінка.

Мати футболіста також розкритикувала церемонію вшанування, організовану Федерацією футболу у Бразі.

«Мені не сподобалося те вшанування, яке влаштували у Бразі, тому що подібні заходи мають відбуватися за його присутності, а не без нього. Справжню шану йому віддасть «Спортінг». Ось там його справді цінують», – сказала вона.

Гра з Данією стала першою для Португалії після заяви Роналду про завершення виступів у складі збірної. Португальські футболісти вийшли на матч футболках із 7-м номером. Фанати на «Ештадіу Мунісіпал де Брага» вивісили банер «Дякуємо, капітане!» і почали скандувати ім'я Роналду за 7 хвилині зустрічі.

Нагадаємо, п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії

«Дорогі португальці!

Настав момент повісити на цвях футболку з номером 7 нашої національної збірної.

Я ніколи не вважав її виключно своєю, але протягом 23 років мав честь та ніс відповідальність за те, щоб носити її та захищати честь нашої країни на стадіонах у всьому світі», – йдеться у заяві 41-річного футболіста.

Роналду є найкращим бомбардиром в історії збірної Португалії та рекордсменом за кількістю матчів.

Він провів 234 матчі у складі збірної Португалії, забив 146 голів та віддав 45 гольових передач. Разом з національною командою форвард здобув перемогу на Євро-2016, а також виграв дві Ліги націй (2019, 2025 роки).

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Теги: Кріштіану Роналду футбол Ліга націй

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