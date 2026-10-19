Разом із Ігорем Костюком «Динамо» залишив ще один тренер – джерело
На тренерський штаб «Динамо» очікують суттєві зміни
Окрім Ігоря Костюка «Динамо» припинило співпрацю ще з одним представником тренерського штабу клубу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Володимира Звєрова.
Зазначається, що разом із Ігорем Костюком команду залишив також й Олег Венглинський.
Венглинський є вихованцем «Динамо». Він зіграв 10 матчів і один забитий м’яч у складі збірної України з футболу.
До тренерського штабу Костюка Венглинський приєднався у грудні 2025 року.
Нагадаємо, президент київського «Динамо» Ігор Суркіс звільнив Ігоря Костюка з посади головного тренера першої команди.
Матч із «Поліссям» завершився поразкою «Динамо» попри те, що житомирська команда залишилася в меншості вже на п’ятій хвилині зустрічі. Героєм поєдинку став нападник «Полісся» Ігор Краснопір, який забив три м’ячі.
«Динамо» за вісім матчів УПЛ сезону 2026/27 набрало 16 очок, команда перебуває на третій позиції турнірної таблиці з однією грою у запасі.
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