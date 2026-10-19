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Разом із Ігорем Костюком «Динамо» залишив ще один тренер – джерело

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Разом із Ігорем Костюком «Динамо» залишив ще один тренер – джерело
До тренерського штабу Костюка Венглинський приєднався у грудні 2025 року
фото: Динамо

На тренерський штаб «Динамо» очікують суттєві зміни

Окрім Ігоря Костюка «Динамо» припинило співпрацю ще з одним представником тренерського штабу клубу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Володимира Звєрова.

Зазначається, що разом із Ігорем Костюком команду залишив також й Олег Венглинський.

Венглинський є вихованцем «Динамо». Він зіграв 10 матчів і один забитий м’яч у складі збірної України з футболу.

До тренерського штабу Костюка Венглинський приєднався у грудні 2025 року.

Нагадаємо, президент київського «Динамо» Ігор Суркіс звільнив Ігоря Костюка з посади головного тренера першої команди.

Матч із «Поліссям» завершився поразкою «Динамо» попри те, що житомирська команда залишилася в меншості вже на п’ятій хвилині зустрічі. Героєм поєдинку став нападник «Полісся» Ігор Краснопір, який забив три м’ячі.

«Динамо» за вісім матчів УПЛ сезону 2026/27 набрало 16 очок, команда перебуває на третій позиції турнірної таблиці з однією грою у запасі. 

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Теги: футбол тренер ФК «Динамо» Олег Венглинський

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