Бомбардир збірної України обрав несподіваний кар'єрний варіант – ЗМІ

Український футболіст із літа залишається без клубу

Колишній вінгер житомирського «Полісся» Олексій Гуцуляк взимку приєднається до шимкентського «Ордабаси». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AmanVibe.

Українець стане першим новачком «синьо-білих» після завоювання чемпіонського титулу. Чемпіону Казахстану він дістанеться безкоштовно. Влітку Гуцуляк став вільним агентом.

Посередник Олег Авдиш, який представляє інтереси вінгера, займався пошуками клубу для свого клієнта після прощання з «Поліссям». Пріоритетом Гуцуляка були провідні європейські першості. Він нібито відхилив пропозиції «Маккабі» з Хайфи та еміратської «Аль-Вахди».

У минулому сезоні Гуцуляк зіграв 31 поєдинок у всіх турнірах. До свого активу він записав дев'ять голів і сім результативних передач. Нападник також став провідною фігурою у збірній України, де забив пять м'ячів і віддав три результативні передачі в останніх десяти матчах.

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.