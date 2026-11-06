Головна Спорт Футбол
search button user button menu button
1718-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Ексфутболіст «Ньюкасла» відмовився від шалених грошей, щоб розвивати власну настільну гру

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Ексфутболіст «Ньюкасла» відмовився від шалених грошей, щоб розвивати власну настільну гру
Футболіст втілив свою дитячу мрію у життя, ставши автором настільної гри
фото: Інстаграм Аллана Сен-Максима

Аллан Сен-Максим вирішив не віддавати свій бізнес у чужі руки

Аллан Сен-Максим, колишній вінгер «Ньюкасла», відхилив пропозицію від неназваної компанії у 22 млн фунтів (майже 30 млн доларів США) за купівлю прав на його власну настільну гру Helios. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport Bible.

Від дитячого захоплення до власної гри

Усе почалося ще в дитинстві: Сен-Максим захоплювався настільними іграми, а ще більше давньогрецькою міфологією. «Коли я був малим, то дізнався про Зевса й Афіну, дивився багато фільмів та аніме про них. Коли починаєш розбиратися в цій темі, вона справді захоплює», – розповідав він у 2022 році.

Це захоплення виросло в Helios, стратегічну гру з картками, кубиками та елементами випадковості. За офіційними правилами, учасники мають здобувати монети або викрадати їх у суперників. Проєкт футболіст запустив у січні 2022 року, коли ще грав за «Ньюкасл». Ночами він вигадував нові правила й механіки, а потім випробовував усе на друзях. Згодом ті почали влаштовувати вдома невеликі турніри. «Було багато роботи й безсонних ночей, адже потрібно вигадати щось нове... Але я дуже радий, що не зупинився», – зазначав Сен-Максим.

Чому не продав гру

За чотири роки Helios набув популярності, і 29-річний гравець «Шарлотта» отримав ту саму пропозицію на 22 млн фунтів. В інтерв'ю The Athletic він пояснив відмову просто: «Цей шлях не про гроші. Йдеться про те, щоб створити щось, створити робочі місця та можливості для людей». Він хоче розвивати власну справу, але не збирається тягнути все сам і готовий залучати до проєкту інших людей.

Скандал у футболі

Нещодавно Сен-Максим опинився в центрі уваги й з іншої причини. У лютому 2026 року він достроково розірвав контракт із мексиканською «Америкою», до якої приєднався лише пів року тому. За цей час він провів за клуб 15 матчів. Причиною стали расистські образи на адресу його дітей.

Футболіст опублікував емоційну заяву: «Проблема не в кольорі шкіри, а в кольорі ваших думок. Мене атакують – це не проблема, я виріс і навчився протистояти нападам... Але є одна річ, якої я ніколи не терпітиму, – коли ображають моїх дітей». Захист родини, наголосив він, для нього понад усе, а ненависті й дискримінації не місце в суспільстві.

Нагадаємо, що французькі фанати оригінально висміяли занепалий клуб

Теги: футбол ФК «Ньюкасл Юнайтед»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Михайленко визначився зі складом
Став відомий склад молодіжної збірної України з футболу на товариські матчі у листопаді
Вчора, 10:53
Матеус Кунья став героєм МЮ
«Манчестер Юнайтед» із приголомшливим камбеком здолав «Рому» в Лізі чемпіонів Реклама
3 листопада, 23:55
Ілля Забарний перестав бути резервістом
Забарний вдруге в сезоні з'явиться в старті ПСЖ на матч Ліги чемпіонів
3 листопада, 21:30
Венсан Компані мав хронічні проблеми зі здоров'ям упродовж цього сезону
Тренер «Баварії» Венсан Компані був екстрено госпіталізований
23 жовтня, 20:48
Юліан Нагельсманн отримав новий кар'єрний варіант
«Манчестер Юнайтед» обрав пріоритетного кандидата на місце тренера – ЗМІ
22 жовтня, 15:58
Ігор Краснопір оформив перший хет-трик у кар'єрі
«Полісся» після вольової перемоги над «Динамо» отримало нагороди Прем'єр-ліги
21 жовтня, 15:53
Марлон Гомес цементуватиме центр поля
«Шахтар» – АЕК. Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів Реклама
14 жовтня, 11:15
Бунт вболівальників ПСЖ може спричинити санкції для французького гранда
Протести на матчі ПСЖ та перша поразка «Ліона»: результати шостого туру Ліги 1 2026/2027
12 жовтня, 21:58
Енцо Мареска видав старт мрії
Тренер «Манчестер Сіті» встановив виняткове досягнення в чемпіонаті Англії
12 жовтня, 10:45

Футбол

Віталій Миколенко відзначився феєричним асистом у матчі АПЛ
Віталій Миколенко відзначився феєричним асистом у матчі АПЛ
Ексфутболіст «Ньюкасла» відмовився від шалених грошей, щоб розвивати власну настільну гру
Ексфутболіст «Ньюкасла» відмовився від шалених грошей, щоб розвивати власну настільну гру
«Другий день піднімаю чарку». Ігор Бєланов емоційно привітав Олега Блохіна з днем народження
«Другий день піднімаю чарку». Ігор Бєланов емоційно привітав Олега Блохіна з днем народження
Збірна Португалії отримала нового капітана після завершення виступів Роналду
Збірна Португалії отримала нового капітана після завершення виступів Роналду
Ярмоленко отримав суворе покарання перед Класичним проти «Шахтаря»
Ярмоленко отримав суворе покарання перед Класичним проти «Шахтаря»
«Полісся» здобуло непросту перемогу над «Вересом» у Прем'єр-лізі
«Полісся» здобуло непросту перемогу над «Вересом» у Прем'єр-лізі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
100K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
60K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
5 листопада, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
5 листопада, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua