Ексфутболіст «Ньюкасла» відмовився від шалених грошей, щоб розвивати власну настільну гру

Аллан Сен-Максим вирішив не віддавати свій бізнес у чужі руки

Аллан Сен-Максим, колишній вінгер «Ньюкасла», відхилив пропозицію від неназваної компанії у 22 млн фунтів (майже 30 млн доларів США) за купівлю прав на його власну настільну гру Helios. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport Bible.

Від дитячого захоплення до власної гри

Усе почалося ще в дитинстві: Сен-Максим захоплювався настільними іграми, а ще більше давньогрецькою міфологією. «Коли я був малим, то дізнався про Зевса й Афіну, дивився багато фільмів та аніме про них. Коли починаєш розбиратися в цій темі, вона справді захоплює», – розповідав він у 2022 році.

Це захоплення виросло в Helios, стратегічну гру з картками, кубиками та елементами випадковості. За офіційними правилами, учасники мають здобувати монети або викрадати їх у суперників. Проєкт футболіст запустив у січні 2022 року, коли ще грав за «Ньюкасл». Ночами він вигадував нові правила й механіки, а потім випробовував усе на друзях. Згодом ті почали влаштовувати вдома невеликі турніри. «Було багато роботи й безсонних ночей, адже потрібно вигадати щось нове... Але я дуже радий, що не зупинився», – зазначав Сен-Максим.

Чому не продав гру

За чотири роки Helios набув популярності, і 29-річний гравець «Шарлотта» отримав ту саму пропозицію на 22 млн фунтів. В інтерв'ю The Athletic він пояснив відмову просто: «Цей шлях не про гроші. Йдеться про те, щоб створити щось, створити робочі місця та можливості для людей». Він хоче розвивати власну справу, але не збирається тягнути все сам і готовий залучати до проєкту інших людей.

Скандал у футболі

Нещодавно Сен-Максим опинився в центрі уваги й з іншої причини. У лютому 2026 року він достроково розірвав контракт із мексиканською «Америкою», до якої приєднався лише пів року тому. За цей час він провів за клуб 15 матчів. Причиною стали расистські образи на адресу його дітей.

Футболіст опублікував емоційну заяву: «Проблема не в кольорі шкіри, а в кольорі ваших думок. Мене атакують – це не проблема, я виріс і навчився протистояти нападам... Але є одна річ, якої я ніколи не терпітиму, – коли ображають моїх дітей». Захист родини, наголосив він, для нього понад усе, а ненависті й дискримінації не місце в суспільстві.

Нагадаємо, що французькі фанати оригінально висміяли занепалий клуб.