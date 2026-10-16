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«Мілан» завершив сезон зі значними збитками: що стало причиною фінансових невдач

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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«Мілан» завершив сезон зі значними збитками: що стало причиною фінансових невдач
«Мілан» цього сезону виступає у Лізі Європи замість Ліги чемпіонів
фото: ФК «Мілан»

Італійському гранду дорого коштував ненайкращий виступ у національній першості

«Мілан» завершив фінансовий рік зі збитком у 23,7 млн євро, вперше за три роки опинившись у мінусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Calcio e Finanza.

Проблеми міланського клубу

За підсумками попереднього фінансового року «Мілан» отримав прибуток приблизно у 3 млн євро. Тепер результат погіршився на 26,7 млн євро, а серія з трьох поспіль прибуткових звітних періодів перервалася.

Обсяг виробленої продукції та послуг, який клуб використовує як один із ключових показників фінансової діяльності, скоротився з 494,5 млн до 464,6 млн євро. Найбільше просіли доходи від телевізійних і медіаправ: вони зменшилися на 62,5 млн євро. Ще 13 млн євро клуб недорахувався через падіння доходів у матчеві дні, а комерційні надходження та роялті скоротилися на 5,4 млн євро.

Однією з головних причин стало п’яте місце в Серії А за підсумками сезону 2025/26. Воно дозволило «россонері» кваліфікуватися до Ліги Європи, але не забезпечило участі в найпрестижнішому клубному турнірі континенту. За оцінками, наведеними Eurosport, через відсутність у Лізі чемпіонів «Мілан» втратив потенційні надходження в межах 70-80 млн євро.

Продажі футболістів і спонсори частково компенсували втрати

Водночас фінансова картина не є цілком негативною. Клубу вдалося збільшити доходи від трансферних операцій на 24,5 млн євро, а надходження від спонсорів зросли на 19,5 млн євро. Інші доходи додали ще 7,6 млн євро. Крім того, виробничі витрати скоротилися на 14,9 млн євро.

Однак ці покращення не змогли компенсувати падіння надходжень від медіаправ та матчів. Попри збиток, власний капітал клубу залишається позитивним. Зокрема, надійшов внесок у розмірі 53 млн євро від фонду RedBird, який контролює «Мілан». Ці кошти були перераховані в очікуванні майбутнього збільшення капіталу клубу.

Нагадаємо, що вундеркінд «Мілана» хет-триком оновив рекорд Італії в єврокубках

Теги: ФК Мілан футбол

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