Рекордсмен чемпіонату Англії за три години здолав Нью-Йоркський марафон

Колишній футболіст залишається у чудовій фізичній формі

Експівзахисник англійських «Манчестер Сіті», «Ліверпуля» та низки інших команд Джеймс Мілнер узяв участь в щорічному Нью-Йоркському марафоні. Про це повідомляє «Главком» на Men in Blazers.

Багаторазовий чемпіон Англії у 40 років подолав забіг за три години девять хвилин і чотири секунди. Дистанція Нью-Йоркського марафону – класичні 42,195 км. Забіг у «Великому яблуку» входить до World Marathon Majors.

Мілнер завершив ігрову карєру влітку. Останнім клубом у біографії ветерана став «Брайтон». У вересні він приєднався до академії «Ліверпуля», де почав тренувати дітей. Паралельно колишній хавбек штудіюватиме тренерський курс для отримання диплома UEFA Pro.

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Ігрова кар'єра Джеймса Мілнера

Уродженець Лідса, вихованець місцевих «павичів». Дебютував на дорослому рівні в сезоні 2002/03. Півроку провів на правах оренди за «Свіндон Таун».

Пізніше захищав кольори «Ньюкасла», бірмінгемської «Астон Вілли», «Манчестер Сіті», «Ліверпуля». Найдовші періоди провів у лавах «сорок» і «містян» (по п'ять сезонів) і мерсисайдців (вісім).

Трофеї та досягнення Джеймса Мілнера

У складі «Манчестер Сіті» двічі став чемпіоном Англії, а також виграв по Кубку та Суперкубку Англії, Кубок англійської ліги. Натомість з «Ліверпулем» завоював ще один титул АПЛ, Кубок і Суперкубок Англії, Кубок ліги, тріумфував у Лізі чемпіонів 2018/19. Також він здобув із «червоними» Суперкубок УЄФА та виграв Клубний чемпіонат світу.

За підсумками сезону 2009/10 був визнаний найкращим молодим гравцем і потрапив до символічної збірної Прем'єр-ліги. У лавах збірної Англії виступав у 2009-2016 роках. За цей час провів 61 поєдинок за «Трьох левів».

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.