Найгірша команда чемпіонату Англії відправила тренера у відставку

Аутсайдер Прем'єр-ліги вказав на двері іноземному фахівцю

Лондонський «Крістал Пелас» звільнив П'єра Сажа з посади керманича команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Орли» провалили старт сезону. Столичний колектив набрав лише сім очок за 10 турів англійської Прем'єр-ліги. У чотирьох турах основного раунду Ліги Європи «Пелас» завоював чотири пункти. Паралельно лондонці здолали два раунди Кубка ліги.

Саж очолив «Крістал Пелас» у міжсезоння. На Туманний Альбіон він переїхав після успіхів на батьківщині. Зокрема, в минулій кампанії він зробив «Ланс» віцечемпіоном і завоював із «криваво-золотими» Кубок Франції.

Керівництво «орлів» пішло на організаційні висновки під час міжнародної паузи. Наступний матч лондонці зіграють 21 листопада. У рамках 11-го туру АПЛ «Пелас» зустрінеться з «Ковентрі» на виїзді.

До слова, англійський «Манчестер Юнайтед» звільнив головного тренера. Майкл Каррік позбувся посади через незадовільні результати. Він працював із командою з початку року.

Нагадаємо, аргентинець Маурісіо Почеттіно погодився очолити «Манчестер Юнайтед». Тепер манкуніанцям треба домовитися з Федерацією футболу США. Відступні – 10 млн доларів.

До речі, французький тренер Дідьє Дешам відмовив «Манчестер Юнайтед». 58-річний фахівець не працював на клубному рівні з 2012 року. Тоді він завершив період роботи з французьким «Марселем».