Сенсаційний чемпіон Англії-2016 оголосив про завершення кар'єри

Антон Федорців
Каспер Шмейхель найкращі роки провів у чемпіонаті Англії
фото: Reuters
Знаменитий воротар не продовжуватиме виступи на професіональному рівні

Голкіпер шотландського «Селтіка» та збірної Данії Каспер Шмейхель вирішив повісити бутси та рукавиці на цвях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TV 2 Sport.

Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. У березні Шмейхель-молодший отримав травму плеча та вибув із обойми «кельтів» на фініші сезону. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

«Коли мій контракт із «Селтіком» завершиться в червні, то я завершу активну футбольну кар'єру. Це рішення було ухвалене за мене. Я консультувався з різними хірургами та експертами щодо плеча, і вони сказали, що не варто сподіватися на повернення на топрівень. Я багато роздумував, але вважаю, що зараз підходящий момент», – пояснив воротар.

Шмейхель-молодший у нинішньому сезоні провів 39 поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив 49 м'ячів. «Сухими» ворота ветеран залишив у 13-ти матчах. За підсумками кампанії данський кіпер завоював чемпіонський титул у Шотландії.

Чим відомий Каспер Шмейхель

Уродженець Копенгагена, син чемпіона Європи 1992 року Петера Шмейхеля. Вихованець англійського «Манчестер Сіті».

Пробитися до основи «містян» не зумів, тож удосталь поїздив орендами. Захищав кольори англійських («Дарлінгтон», «Бері», «Кардіфф», «Ковентрі») і шотландських («Фолкерк») колективів. Згодом провів по сезону за англійські «Ноттс Каунті» та «Лідс».

Перед сезоном 2011/12 приєднався до «Лестера» в Чемпіоншипі Англії. На «Кінг Пауер» провів 10 років. Пізніше виступав за французьку «Ніццу» та бельгійський «Андерлехт». У 2024 році перейшов у «Селтік».

Титули та досягнення Каспера Шмейхеля

Перший трофей завоював у складі «Ноттс Каунті» – титул англійської Ліги 2. У лавах «Лестера» сенсаційно став чемпіоном Англії у сезоні 2015/16, виграв по Кубку та Суперкубку Англії. Двічі став чемпіоном Шотландії з «кельтами» та виграв місцевий Кубок ліги.

Кольори збірної Данії захищав у 2013-2025 роках. За цей час провів 120 поєдинків у національній команді та дійшов до півфіналу Євро-2020.

До слова, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Нагадаємо, колишній лідер лондонського «Арсенала» Аарон Ремзі остаточно повісив бутси на цвях. Останнім клубом у кар'єрі вихованця «Кардіфф Сіті» став мексиканський УНАМ. Там він провів кілька місяців у другій половині 2025 року.

Теги: Каспер Шмайхель ФК «Селтік» ФК «Лестер Сіті» НОВИНИ ФУТБОЛУ

