Експівзахисник збірної Англії завершив кар'єру та відразу став тренером

Антон Федорців
Джонджо Шелві вирішив стати тренером
фото: ФК «Арабіан Фалконс»

Плавний перехід між ролями відбувся на Близькому Сході

Колишній хавбек англійських «Ліверпуля» і «Ньюкасла» та низки інших команд Джонджо Шелві повісив бутси на цвях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «сорок».

Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він приєднався до колективу з Дубая минулого літа. Столичний клуб змагається у третьому дивізіоні Еміратів.

Утім, без роботи Шелві не залишився. Він відразу перейшов на посаду головного тренера «Арабіан Фалконс». Керманичем команди англієць став у 34 роки.

Чим відомий Джонджо Шелві

Уродженець Великого Лондона, вихованець столичного «Чарльтона». Дебютував у рідній команді на дорослому рівні в сезоні 2007/08.

Влітку 2010 року приєднався до «Ліверпуля». Провів на «Енфілді» три сезони з піврічною перервою на оренду в «Блекпулі». Пізніше відіграв 2,5 сезони за «Свонсі».

Головним клубом ігрової кар'єри хавбека став «Ньюкасл», куди він перебрався посеред кампанії 2015/16. Покинув «сорок» у січні 2023-го. Провів півроку за «Ноттінгем», а потім поїхав до Туреччини. Там виступав за «Різеспор» і «Еюпспор», а минулого сезону провів кілька матчів за «Бернлі» на батьківщині.

Досягнення Джонджо Шелві

У сезоні 2011/12 дійшов із «Ліверпулем» до фіналу Кубка Англії. У жовтні 2012-го отримав прем'єрний виклик до збірної Англії та дебютував у складі «Трьох левів» проти Сан-Маріно.

У 2015 році провів ще пять матчів у лавах національної команди. У кампанії 2016/17 виграв Чемпіоншип із «Ньюкаслом і потрапив до символічної збірної сезону.

До слова, колишній лідер лондонського «Арсенала» Аарон Ремзі остаточно повісив бутси на цвях. Останнім клубом у кар'єрі вихованця «Кардіфф Сіті» став мексиканський УНАМ. Там він провів кілька місяців у другій половині 2025 року.

Нагадаємо, вундеркінд «Арсенала» Макс Доумен встановив рекорд Ліги чемпіонів. Він став наймолодшим учасником 1/4 фіналу турніру за всю історію. У день поєдинку англійцю виповнилося 16 років 97 днів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ліверпуль ФК «Ньюкасл Юнайтед»

