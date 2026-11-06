Англійський гранд зберіг право викупу Кейна після оновлення контракту

Володар «Золотого м'яча» зможе повернутися в рідний клуб за певних умов

Лондонський «Тоттенгем» залишається з правом першочергового викупу форварда Гаррі Кейна після продовження контракту з мюнхенською «Баварією». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Днями англієць пролонгував договір до літа 2029 року. Однак, ще під час купівлі Кейна в 2023-му німецький гранд зобов'язався надати «шпорам» право пріоритетного викупу нападника. Опція буде активована, якщо «Баварія» вирішить продати бомбардира, а сам форвард погодиться повернутися.

Кейн потрапив до структури «Тоттенгема» в 11 років. У першій команді він дебютував у кампанії 2011/12. «Шпорам» забивний нападник віддав 12 сезонів.

У нинішній кампанії Кейн провів 14 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і вісім результативних передач. Нещодавно англійський форвард отримав «Золотий м'яч».

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