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Два конфлікти перед відставкою: у Карріка зіпсувалися стосунки з гравцями «Манчестер Юнайтед»

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Два конфлікти перед відставкою: у Карріка зіпсувалися стосунки з гравцями «Манчестер Юнайтед»
Майкл Каррік сьогодні полишив посаду тренера «Манчестер Юнайтед»
фото: PA

Майкл Каррік на негативній ноті залишив клуб

Колишній тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррік мав напружені стосунки одразу з двома футболістами основного складу  незадовго до звільнення з посади головного тренера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Manchester Evening News. 

Звільнення Карріка

Каррік залишив клуб сьогодні, 12 листопада. На момент його відставки «Манчестер Юнайтед» перебував у зоні вильоту з англійської Прем'єр-ліги. Очікується, що наступником англійського фахівця стане Маурісіо Почеттіно, який нині очолює збірну США. У його контракті передбачена сума відступних у розмірі 7,5 мільйона фунтів.

Розмови про можливу зміну тренера активізувалися після нічиєї з «Астон Віллою» (4:4) минулими вихідними. Водночас керівництво клубу критикували за те, що Каррік проводив тренування у вівторок і середу, хоча рішення щодо його майбутнього, ймовірно, вже було ухвалене.

Конфлікти Карріка з гравцями

Один із найпомітніших епізодів стався після камбеку «Манчестер Юнайтед» у матчі з «Ромою». Манкуніанці поступалися 0:2, але зуміли вирвати перемогу з рахунком 3:2. Наприкінці зустрічі Кунья отримав червону картку. Коли бразилець спробував вибігти на поле, щоб відсвяткувати успіх разом із партнерами, Каррік зупинив його та наказав повернутися до тунелю. Як пояснює Manchester Evening News, тренер намагався вберегти нападника від додаткового покарання: правила не дозволяють футболістам виходити на поле одразу після фінального свистка, якщо вони не брали участі в грі.

Інший конфлікт виник із капітаном команди Бруну Фернандешем. Після розгромної поразки від «Комо» (1:4) у Лізі чемпіонів португалець фактично поставив під сумнів тактичні рішення тренерського штабу. «Це вже тренер і його штаб мають оцінювати, а не я. Іноді потрібно сміливіше діяти під пресингом, ризикувати, високо зустрічати суперника та створювати йому дискомфорт», – заявив Фернандеш. Португалець також зауважив, що «Манчестер Юнайтед» не зміг командно протидіяти супернику, який активно використовував короткі передачі в центрі поля. За його словами, «Комо» отримував надто багато простору й часу для розвитку атак.

У наступному матчі чемпіонату Англії Каррік залишив Фернандеша на лаві запасних. «Манчестер Юнайтед» у підсумку поступився «Борнмуту» з рахунком 0:3. Тренер тоді запевняв, що рішення не випускати капітана було зумовлене виключно футбольними причинами.

Нагадаємо, що «Манчестер Юнайтед» офіційно звільнив головного тренера

Теги: тренер Бруну Фернандеш звільнення футбол АПЛ ФК Манчестер Юнайтед

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