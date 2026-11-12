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«Манчестер Юнайтед» офіційно звільнив головного тренера

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Манчестер Юнайтед» офіційно звільнив головного тренера
Майкл Каррік залишився без роботи
фото: EFE

Манкуніанці вирішили попрощатися з місцевою легендою

Керівництво англійського «Манчестер Юнайтед» відправило у відставку керманича команди Майкла Карріка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Фахівець втратив посаду на фоні невдалого старту сезону. МЮ за десять турів англійської Прем'єр-ліги здобув лише одну перемогу та пішов на міжнародну паузу в зоні вильоту. «Червоні дияволи» набрали лише вісім очок.

Натомість в Лізі чемпіонів справи МЮ склалися трохи краще. Манкуніанці здобули дві перемоги та зазнали двох поразок. Наразі занепалий гранд іде в зоні плейоф у зведеній турнірній таблиці головного єврокубка.

Каррік очолив «Манчестер Юнайтед» у січні. Спершу він був в. о. головного тренера, а повноцінний контракт отримав у травні. Під керівництвом англійця, який футболістом віддав команді 12 років, МЮ фінішував третім у минулому сезоні.

До слова, аргентинець Маурісіо Почеттіно погодився очолити «Манчестер Юнайтед». Тепер манкуніанцям треба домовитися з Федерацією футболу США. Відступні – 10 млн доларів.

Нагадаємо, французький тренер Дідьє Дешам відмовив «Манчестер Юнайтед». 58-річний фахівець не працював на клубному рівні з 2012 року. Тоді він завершив період роботи з французьким «Марселем».

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