Родина віддала лише половину. Екстренер збірної Англії після смерті залишив мільйонні борги

Свен-Йоран Ерікссон не закрив фінансові зобов'язання за життя

Податкова служба Великої Британії має вимоги до фахівця через два роки після смерті

Колишній керманич національної команди Англії Свен-Йоран Ерікссон досі винен 3,5 млн фунтів британським податківцям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Швед помер у серпні 2024 року. Загальне податкове навантаження після смерті Ерікссона становило 10,25 млн фунтів. Як наслідок, родина тренера змушена була виставити на аукціон його майно.

Із молотка пішов семикімнатний маєток скандинавського фахівця у Швеції. Також рідні Ерікссона виставили на продаж сотню особистих речей тренера. Зокрема, на торги виставили щоденники тренера часів роботи в Англії, нагороди різних турнірів, брендові піджаки тощо.

Ерікссон працював з англійською збірною у 2001-2006 роках. Також він тренував шведський «Гетеборг», лісабонську «Бенфіку», римські «Рому» та «Лаціо», генуезьку «Сампдорію», англійський «Манчестер Сіті» та інші команди. Фахівець був чемпіоном Швеції, Португалії та Італії, виграв Кубок кубків і Кубок УЄФА, низку інших трофеїв.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.