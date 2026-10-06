Матч Ліги націй КОНКАКАФ завершився масовою бійкою

Представники Суринаму і Гватемали після свистка не змогли стримати емоцій

Поєдинок Ліги націй КОНКАКАФ між Гватемалою та Суринамом завершився масовою сутичкою за участю футболістів і представників обох команд. Про це повідомляє «Главком».

Расистські образи

Гватемала перемогла з рахунком 1:0 завдяки голу Метью Еванса на шостій компенсованій хвилині. Однак головною подією матчу став інцидент за участю нападника Суринаму Річонелла Маргарета. У другому таймі футболіст був вилучений після конфлікту з уболівальниками. За повідомленнями, Маргарет став об'єктом расистських образ із трибун. Арбітр Джо Дікерсон після інциденту показав характерний жест у вигляді літери X, який використовується у футболі в рамках боротьби з расизмом.

Гра була перервана приблизно на десять хвилин. Дікерсон поговорив із капітаном Суринаму Мієнті Абеною, який після обговорення з партнерами вирішив, що команда продовжить матч у меншості.

Бійка після свистка

Вилучення Маргарета спровокувало серйозну напругу між командами. Представники обох лавок запасних вступили в суперечки, а після завершення зустрічі ситуація остаточно вийшла з-під контролю. Футболісти та представники команд почали штовхатися і обмінюватися ударами. Уболівальники з трибун активно реагували на сутичку. Зрештою на поле вибігли співробітники поліції, які намагалися розділити учасників конфлікту.

#FanáticosPlus | 🚨 BATALLA CAMPAL EN GUATEMALA 🇬🇹 Jugadores y cuerpo técnico de Guatemala y Surinam se fueron a los golpes tras el partido por la Liga de Naciones de Concacaf. https://t.co/CTGekJnqvD — Fanáticos + (@FanaticosGMV) — Fanáticos + (@FanaticosGMV) October 6, 2026

Після матчу Абена опублікував емоційне звернення до КОНКАКАФ та ФІФА. За його словами, футболісти Суринаму протягом матчу зазнавали расистських образ із трибун. «У якийсь момент емоції взяли гору, і один із наших гравців відреагував. Адже за кожною футболкою стоїть людина – з емоціями та власними межами», – написав капітан.

Сам Маргарет також заявив, що протягом матчу зі стадіону лунали расистські вигуки та мавпячі звуки на його адресу і на адресу партнерів.

Це вже не перший подібний інцидент за участю Суринаму в Центральній Америці. За словами генерального менеджера команди Браяна Тевредена, схожа ситуація сталася минулого року під час матчу відбору на чемпіонат світу проти Сальвадору.

Нагадаємо, що мексиканський футболіст вдарив американця по обличчю під час товариського матчу в Арізоні.