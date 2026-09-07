Жіноча збірна України з футзалу проведе дві гри з Угорщиною

Поєдинки відбудуться 9 та 10 вересня

Оприлюднено заявку жіночої збірної України з футзалу на товариські матчі з Угорщиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АФУ.

Матчі з угорською командою підопічні Олександра Золотухіна проведуть 9 та 10 вересня у місті Будайорш. Обидві гри стартують о 18:00 за Києвом.

Заявка жіночої збірної України на поєдинки з Угорщиною

Наталія Митрофанська (Альмагро, Іспанія)

Ксенія Мельник (Енергія Київ)

Софія Рубан (Чемпіонс Вей-Уду, Київ)

Анастасія Калягіна (Чемпіонс Вей-Уду, Київ)

Христина Байцур (Чемпіонс Вей-Уду, Київ)

Альона Коваленко (Чемпіонс Вей-Уду, Київ)

Валерія Охновець (КДЮСШ Олімп, Славутич)

Маргарита Ручка (КДЮСШ Олімп, Славутич)

Софія Ковшик (Торребланка, Іспанія)

Дар'я Ковшик (Торребланка, Іспанія)

Ксенія Бурлаченко (Арворе, Португалія)

Оксана Шевчук (Рекорд, Польща)

Поліна Дрозд (Вежбно, Польща)

Аліна Гордієнко (ДЮСШ ім. Бутовського, Полтава)

Ці поєдинки стануть підготовчими до еліт-раунду відбору чемпіонату Європи, де синьо-жовті зіграють зі збірними Польщі, Бельгії та Норвегії.

Кваліфікацію пройдуть команди, які посядуть перші місця своїх груп та два найкращих других місця. Матчі відбудуться в період з 6 по 11 жовтня.

Нагадаємо, збірна України поступилась Бразилії у чвертьфіналі Чемпіонату світу з сокки з рахунком 2:3.