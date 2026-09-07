Оприлюднено заявку жіночої збірної України з футзалу на товариські матчі з Угорщиною
Поєдинки відбудуться 9 та 10 вересня
Оприлюднено заявку жіночої збірної України з футзалу на товариські матчі з Угорщиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АФУ.
Матчі з угорською командою підопічні Олександра Золотухіна проведуть 9 та 10 вересня у місті Будайорш. Обидві гри стартують о 18:00 за Києвом.
Заявка жіночої збірної України на поєдинки з Угорщиною
- Наталія Митрофанська (Альмагро, Іспанія)
- Ксенія Мельник (Енергія Київ)
- Софія Рубан (Чемпіонс Вей-Уду, Київ)
- Анастасія Калягіна (Чемпіонс Вей-Уду, Київ)
- Христина Байцур (Чемпіонс Вей-Уду, Київ)
- Альона Коваленко (Чемпіонс Вей-Уду, Київ)
- Валерія Охновець (КДЮСШ Олімп, Славутич)
- Маргарита Ручка (КДЮСШ Олімп, Славутич)
- Софія Ковшик (Торребланка, Іспанія)
- Дар'я Ковшик (Торребланка, Іспанія)
- Ксенія Бурлаченко (Арворе, Португалія)
- Оксана Шевчук (Рекорд, Польща)
- Поліна Дрозд (Вежбно, Польща)
- Аліна Гордієнко (ДЮСШ ім. Бутовського, Полтава)
Ці поєдинки стануть підготовчими до еліт-раунду відбору чемпіонату Європи, де синьо-жовті зіграють зі збірними Польщі, Бельгії та Норвегії.
Кваліфікацію пройдуть команди, які посядуть перші місця своїх груп та два найкращих других місця. Матчі відбудуться в період з 6 по 11 жовтня.
Нагадаємо, збірна України поступилась Бразилії у чвертьфіналі Чемпіонату світу з сокки з рахунком 2:3.
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