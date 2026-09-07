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Оприлюднено заявку жіночої збірної України з футзалу на товариські матчі з Угорщиною

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Оприлюднено заявку жіночої збірної України з футзалу на товариські матчі з Угорщиною
Жіноча збірна України з футзалу проведе дві гри з Угорщиною
фото: пресслужба АФУ

Поєдинки відбудуться 9 та 10 вересня

Оприлюднено заявку жіночої збірної України з футзалу на товариські матчі з Угорщиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АФУ.

Матчі з угорською командою підопічні Олександра Золотухіна проведуть 9 та 10 вересня у місті Будайорш. Обидві гри стартують о 18:00 за Києвом.

Заявка жіночої збірної України на поєдинки з Угорщиною

  • Наталія Митрофанська (Альмагро, Іспанія)
  • Ксенія Мельник (Енергія Київ)
  • Софія Рубан (Чемпіонс Вей-Уду, Київ)
  • Анастасія Калягіна (Чемпіонс Вей-Уду, Київ)
  • Христина Байцур (Чемпіонс Вей-Уду, Київ)
  • Альона Коваленко (Чемпіонс Вей-Уду, Київ)
  • Валерія Охновець (КДЮСШ Олімп, Славутич)
  • Маргарита Ручка (КДЮСШ Олімп, Славутич)
  • Софія Ковшик (Торребланка, Іспанія)
  • Дар'я Ковшик (Торребланка, Іспанія)
  • Ксенія Бурлаченко (Арворе, Португалія)
  • Оксана Шевчук (Рекорд, Польща)
  • Поліна Дрозд (Вежбно, Польща)
  • Аліна Гордієнко (ДЮСШ ім. Бутовського, Полтава)

Ці поєдинки стануть підготовчими до еліт-раунду відбору чемпіонату Європи, де синьо-жовті зіграють зі збірними Польщі, Бельгії та Норвегії.

Кваліфікацію пройдуть команди, які посядуть перші місця своїх груп та два найкращих других місця. Матчі відбудуться в період з 6 по 11 жовтня.

Нагадаємо, збірна України поступилась Бразилії у чвертьфіналі Чемпіонату світу з сокки з рахунком 2:3.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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