Збірна України ризикує залишитись без топ-легіонера на матчі Ліги націй

Єгор Ярмолюк у цьому сезоні зіграв чотири матчі та віддав один асист

Єгор Ярмолюк через ушкодження може не зіграти у чотирьох поєдинках

Півзахисник «Брентфорда» Єгор Ярмолюк ризикує не допомогти збірній України у чотирьох матчах Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

Англійський клуб вже декілька разів не відпускав хавбека на матчі молодіжної збірної України. Наразі бджоли знову не хочуть ризикувати футболістом, який лише нещодавно вийшов на поле після отриманого ушкодження.

Єгор Ярмолюк провів дев'ять матчі у складі національної збірної, результативними діями він не відзначився. На клуному рівні цього сезону він вийшов чотири рази та віддав одну гольову передачу.

Графік збірної України у Лізі націй

25.09. 21:45. Угорщина – Україна

28.09. 19:00. Грузія – Україна

02.10. 21:45. Україна – Північна Ірландія

05.10. 21:45. Україна – Угорщина

14.11 21:45. Північна Ірландія– Україна

17.11. 21:45. Україна – Грузія

Нагадаємо, в УПЛ назвали найкращих тренера та футболіста за підсумками серпня – нагороди отримали Фран Фернандс та Ян Костенко відповідно.

Раніше оприлюднено заявку жіночої збірної України з футзалу на товариські матчі з Угорщиною, які відбудуться 9 та 10 вересня.