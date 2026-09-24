Артем Довбик прокоментував інформацію про те, що він відмовився від виклику до збірної України
Українець продовжує заліковувати травму
Нападник Артем Довбик прокоментував інформацію про те, що відмовився від виклику до збірної України та тренується з «Болоньєю». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.
«За три дні до гри з «Торіно» ми спілкувалися (прим. – з Мальдерою), оскільки я пропустив гру з «Наполі». Я пояснив йому, яка в мене травма, і сказав, що готуюся до матчу з «Торіно» та до збірної.
Але на тренуванні перед матчем я спробував потренуватися з командою і зрозумів, що ще зарано. Я зателефонував йому та пояснив, що мені потрібен ще приблизно тиждень, щоб бути повністю готовим. Ми разом прийняли рішення, що я повинен на 100% залікувати травму і тільки після цього повертатися. Це задня поверхня стегна. Інша травма, а не як писали, що рецидив.
Останні декілька днів я вже почав тренуватися з командою, але поки що беру участь лише в розминці, а далі працюю індивідуально. Тому інформація про те, що я вже повністю тренуюся з командою, не зовсім відповідає дійсності», – сказав Довбик.
Українець через ушкодження був виключений з заявки збірної України на найближчі матчі Ліги націй, його місце зайняв Ігор Краснопір.
Цього сезону на рахунку Артема Довбика чотири матчі на клубному рівнві та один забитий м'яч.
У вересні-жовтні на синьо-жовтих чекають чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй
Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27
- 25 вересня, Угорщина – Україна
- 28 вересня, Грузія – Україна
- 2 жовтня, Україна – Північна Ірландія
- 5 жовтня, Україна – Угорщина
- 14 листопада, Північна Ірландія – Україна
- 17 листопада, Україна – Грузія
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