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Артем Довбик прокоментував інформацію про те, що він відмовився від виклику до збірної України

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Артем Довбик прокоментував інформацію про те, що він відмовився від виклику до збірної України
Українець цього сезону відзначився лише одним голом
фото: Instagram Артема Довбика

Українець продовжує заліковувати травму

Нападник Артем Довбик прокоментував інформацію про те, що відмовився від виклику до збірної України та тренується з «Болоньєю». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.

«За три дні до гри з «Торіно» ми спілкувалися (прим. – з Мальдерою), оскільки я пропустив гру з «Наполі». Я пояснив йому, яка в мене травма, і сказав, що готуюся до матчу з «Торіно» та до збірної.

Але на тренуванні перед матчем я спробував потренуватися з командою і зрозумів, що ще зарано. Я зателефонував йому та пояснив, що мені потрібен ще приблизно тиждень, щоб бути повністю готовим. Ми разом прийняли рішення, що я повинен на 100% залікувати травму і тільки після цього повертатися. Це задня поверхня стегна. Інша травма, а не як писали, що рецидив.

Останні декілька днів я вже почав тренуватися з командою, але поки що беру участь лише в розминці, а далі працюю індивідуально. Тому інформація про те, що я вже повністю тренуюся з командою, не зовсім відповідає дійсності», – сказав Довбик.

Українець через ушкодження був виключений з заявки збірної України на найближчі матчі Ліги націй, його місце зайняв Ігор Краснопір.

Цього сезону на рахунку Артема Довбика чотири матчі на клубному рівнві та один забитий м'яч.

У вересні-жовтні на синьо-жовтих чекають чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27

  • 25 вересня, Угорщина – Україна
  • 28 вересня, Грузія – Україна
  • 2 жовтня, Україна – Північна Ірландія
  • 5 жовтня, Україна – Угорщина
  • 14 листопада, Північна Ірландія – Україна
  • 17 листопада, Україна – Грузія
Теги: Ліга націй НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Артем Довбик ФК «Болонья»

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