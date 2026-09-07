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Іменитий клуб Італії відправив у відставку чемпіона світу-2006

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Іменитий клуб Італії відправив у відставку чемпіона світу-2006
Фабіо Гроссо став першим безробітним тренером в Італії
фото: LaPresse

Фахівець затримався на посаді лише на три тури Серії A

Італійська «Фіорентина» звільнила Фабіо Гроссо з посади головного тренера команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Керівництву «фіалок» вкрай швидко ввірвався терпець. Три поразки на старті сезону Серії A коштували алленаторе посади. Гроссо очолив «Фіорентину» на початку червня, покинувши заради флорентійців «Сассуоло».

На чолі «фіалок» 48-річний фахівець загалом провів чотири поєдинки. Спершу «Фіорентина» розгромила «Беневенто» в 1/32 фіналу Кубка Італії. А далі підопічні чемпіона світу-2006 програли столичній «Ромі» (0:4), «Фрозіноне» (0:3) та «Торіно» (1:2).

Головним претендентом на вакантну посада став Паоло Ванолі. Він працював із флорентійцями в попередньому сезоні після відставки Стефано Піолі та врятував «фіалок» від вильоту. Інші претенденти – нині безробітні Тьяго Мотта, Сержіу Консейсан, Раффаеле Палладіно та Ігор Тудор.

У графіку «Фіорентини» до міжнародної паузи залишилося три поєдинки. У чемпіонаті Італії флорентійці протистоятимуть «Венеції» (11 вересня) та «Наполі» (20 вересня). Натомість в Кубку Італії «фіалки» зустрінуться з «Пізою» (15 вересня).

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А ФК «Фіорентина»

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