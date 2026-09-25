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Легенда «Реала» Роберто Карлос втратив всі свої статки після розлучення

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Легенда «Реала» Роберто Карлос втратив всі свої статки після розлучення
Роберто Карлос за свою кар'єру заробив близько 160 млн євро
фото: PA

Під час заходу в Португалії Роберто Карлос згадав про непростий період свого життя

Легендарний бразильський футболіст Роберто Карлос розповів, що втратив 99% усіх грошей, зароблених за професійну кар'єру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Globo. 

Неочікувані проблеми Роберто Карлоса

50-річний ексфутболіст, який у складі збірної Бразилії виграв Чемпіонат світу 2002 року, поділився подробицями фінансових труднощів під час Portugal Football Summit. Він зізнався, що опинився практично без грошей після того, як отримав документи, про існування яких навіть не знав. «У мене були проблеми з людьми, які залишили мене без жодних грошей. Через агентів і сімейні питання я втратив 99% усього, що заробив у футболі. Я припускався помилок, тому й прошу молодих гравців не повторювати їх», – заявив Карлос.

За словами бразильця, переломним моментом став один із днів, коли він несподівано отримав документи, які фактично позбавили його зароблених статків. «У четвер я ліг спати опівночі, а в п'ятницю отримав купу паперів, про які навіть не знав. Саме тоді я втратив усю свою історію», – розповів колишній футболіст.

Важке розлучення ексфутболіста

Фінансові проблеми Роберто Карлоса стали відомими на тлі його особистих змін. У 2025 році він розлучився з дружиною Маріаною Луккон після 15 років шлюбу. За інформацією іспанського видання Estadio Deportivo, поділ майна міг бути складним через значні статки футболіста, які оцінювали приблизно у 160 млн євро, або 133 млн фунтів стерлінгів.

Після розлучення у ЗМІ з'являлися повідомлення, що Карлос нібито ночував на тренувальній базі «Реала», де працює послом клубу. Однак сам бразилець спростував ці чутки. «Останніми днями я бачив безпідставні чутки про моє місце проживання. Я залишаюся в приватному помешканні за підтримки своєї родини. Моя юридична команда займається цими заявами, і я прошу поважати мою приватність», – написав він у соцмережі X.

Карлос має 11 дітей від семи жінок, про що раніше розповідав публічно. Він був одружений тричі, а на початку 2026 року одружився із Сохейлою Тахірі.

Чи вдалося Роберто Карлосу відновити стабільне фінансове становище?

Роберто Карлос завершив професійну кар'єру у 2012 році. Упродовж виступів він грав за «Реал», «Інтер» та інші клуби. Після фінансових втрат футболісту довелося звернутися по допомогу до друга, щоб поступово відновити своє становище. «Я завжди думав про життя після футболу. Це означає залишити спадщину як гравець і використовувати власний імідж. Коли я вирішив завершити кар'єру, у мене вже була ліцензія спортивного директора, і я співпрацював із багатьма брендами», – зазначив Карлос.

Нині бразилець працює послом мадридського «Реала» та, за його словами, поступово стабілізував своє фінансове становище.

Нагадаємо, що чоловік Тейлор Свіфт Тревіс Келсі став жертвою шахрайської схеми на $35 млн

Теги: Роберто Карлос розлучення ФК Реал (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ

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