Мальдера відсіяв Яремчука та трьох «динамівців» на матч Ліги націй проти збірної Угорщини

Тренерський штаб «синьо-жовтих» визначився з переліком футболістів

Головний тренер національної команди України Андреа Мальдера склав заявку на стартовий поєдинок Ліги націй 2026/27 проти Угорщини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу УАФ.

До списку потрапили 23 виконавці. У прийдешньому матчі тренерський штаб не розраховує на сімох футболістів, зокрема представників київського «Динамо» – оборонця Тараса Михавка та хавбеків Миколу Шапаренка й Олександра Піхальонка. Зайвими також виявилися оборонець Богдан Михайліченко, півзахисники Іван Варфоломєєв і Владислав Велетень, нападник Роман Яремчук.

Заявка на матч Угорщина – Україна

До переліку потрапили потенційні дебютанти – голкіпер Георгій Єрмаков, оборонці Ілля Крупський та Олександр Драмбаєв, вінгер Максим Хлань та нападник Ігор Краснопір. Зокрема, останній отримав футболку з 10-м номером на спині. Хлань же взяв «дев'ятку».

Заявка збірної України на матч Ліги націй проти Угорщини (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Георгій Єрмаков, 12. Анатолій Трубін, 23. Дмитро Різник

Захисники: 2. Ілля Крупський, 3. Едуард Сарапій, 4. Валерій Бондар, 5. Олекандр Драмбаєв, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 6. Володимир Бражко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Георгій Судаков, 9. Максим Хлань, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Назаренко, 18. Олег Очеретько, 19. Єгор Назарина, 20. Олександр Зубков

Нападники: 10. Ігор Краснопір, 11. Владислав Ванат, 14. Данило Сікан, 21. Матвій Пономаренко

Календар збірної України

У вересні-жовтні на «синьо-жовтих» чекають чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Розпочнуть підопічні Мальдери з двох виїзних поєдинків – проти збірних Угорщини та Грузії. Далі в словацькій Трнаві національна команда України прийме Північну Ірландію і Угорщини.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27:

25 вересня, Угорщина – Україна

28 вересня, Грузія – Україна

2 жовтня, Україна – Північна Ірландія

5 жовтня, Україна – Угорщина

14 листопада, Північна Ірландія – Україна

17 листопада, Україна – Грузія

До слова, півзахисник Артур Шах оформив хет-трик у чемпіонаті Польщі. До трьох голів українець додав дві результативні передачі. Гданська «Лехія» хавбека здобула четверту перемогу в Першому дивізіоні.

Нагадаємо, раніше Віктор Циганков забив дебютний м'яч за «Аякс» у чемпіонаті Нідерландів. Українець доклався до розгрому «Віллем II» (5:1). Вінгер перейшов у столичний гранд із іспанської «Жирони».