Кличко позбавив мерської стипендії чемпіонку-зрадницю Лискун

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Кличко позбавив мерської стипендії чемпіонку-зрадницю Лискун
Лискун, яка народилася у Луганську, стверджує, що ніколи не задумувалася про те, за яку державу змагається

Стрибунка у воду Софія Лискун нещодавно змінила громадянство на російське

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні, 26 грудня, своїм розпорядженням позбавив стипендії стрибунку в воду Софію Лискун. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт Київської міської ради.

Лискун позбавили стипендії Київського міського голови видатним спортсменам міста Києва з 1 грудня 2025 року.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський також позбавив стипендії Софію Лискун.

Як повідомлялося, чемпіонка Європи зі стрибків у воду Лискун розповіла російським пропагандистам, що отримала російське громадянство. Лискун, яка народилася у Луганську, стверджує, що ніколи не задумувалася про те, за яку державу змагається, а в Україні вона зіштовхувалася з дискримінацією. Також вона заявила, що у неї останнім часом «були нюанси» і вона змушена була звертатися до психіатра.

У цьому році Лискун стала чемпіонкою Європи у змішаній команді. Також у своєму активі Лискун має золоті нагороди континентальних першостей 2018 та 2024 років.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

