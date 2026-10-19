Забарний з переломним голом потрапив до символічної туру збірної чемпіонату Франції

Українець опинився в когорті найкращих

Оборонець «Парі Сен-Жермен» Ілля Забарний увійшов до символічної збірної 7-го туру французької Ліги 1. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на SofaScore.

Центрбек вийшов у старті столичного гранда на виїзний матч проти «Страсбура» (3:1). Саме він заклав підвалини для камбеку ПСЖ, забивши головою на 77-й хвилині. Згодом його заспів підтримали нападники Дембеле та Дуе.

Забарний отримав за поєдинок проти ельзасців оцінку 8,2 від порталу. Компанію йому в центрі оборони команди найкращих склав Люка Тусар із «Бреста». Також до символічної збірної туру потрапив голкіпер ПСЖ Матвєй Сафонов.

У нинішньому сезоні Забарний провів чотири поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав один гол. Контракт оборонця з французьким грандом розрахований до літа 2030 року.

Team of the Round provided by Sofascore

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.