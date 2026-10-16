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Головний тренер «Болоньї» розповів про стан Артема Довбика

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Головний тренер «Болоньї» розповів про стан Артема Довбика
Українець проводить третій сезон у Серії А
фото: Instagram Артема Довбика

Артем Довбик отримав ушкодження у вересні

Головний тренер «Болоньї» Раффаеле Палладіно розповів про стан українського нападаника Артема Довбика. Про це повідомляє «Главком».

«Довбик тривалий час залишався поза полем. Ми намагалися надати йому ігровий час у матчах проти "Асколі" та за "Примаверу".

Але потім він отримав ще одну м’язову травму і повернувся до складу лише цього тижня. Йому потрібно зберігати спокій — його шанс обов’язково настане», – сказав Палладіно.

Артем Довбик відновлюється від травми з вересня. Він пропустив матчі збірної України у Лізі націй.

Загалом за сезон на рухунку українського форварда чотири зігранних матчі та один результативний удар. До «Болоньї» Артем доєднався на правах річної оренди з «Роми».

«Болонья» за шість турів Серії А набрала п'ять очок та роташувалась на 14-й позиції турнірної таблиці.

До слова, український голкіпер «Бенфіки» Анатолій Трубін взимку може змінити клубну прописку.

Нагадаємо, «Оболонь» з асистом воротарія переграла «Верес» у матчі дев'ятого туру УПЛ.

Раніше головний тренер «Азії» Максим Шацьких розповів про те, чи готовий він очолити київське «Динамо»

Теги: Артем Довбик Серія А футбол ФК «Болонья» ФК Рома

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