Головний тренер «Болоньї» розповів про стан Артема Довбика

Українець проводить третій сезон у Серії А

Артем Довбик отримав ушкодження у вересні

Головний тренер «Болоньї» Раффаеле Палладіно розповів про стан українського нападаника Артема Довбика. Про це повідомляє «Главком».

«Довбик тривалий час залишався поза полем. Ми намагалися надати йому ігровий час у матчах проти "Асколі" та за "Примаверу".

Але потім він отримав ще одну м’язову травму і повернувся до складу лише цього тижня. Йому потрібно зберігати спокій — його шанс обов’язково настане», – сказав Палладіно.

Артем Довбик відновлюється від травми з вересня. Він пропустив матчі збірної України у Лізі націй.

Загалом за сезон на рухунку українського форварда чотири зігранних матчі та один результативний удар. До «Болоньї» Артем доєднався на правах річної оренди з «Роми».

«Болонья» за шість турів Серії А набрала п'ять очок та роташувалась на 14-й позиції турнірної таблиці.

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