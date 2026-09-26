Андреа Мальдера підбив підсумки гри Ліги націй Угорщина – Україна

Андреа Мальдера: Я дуже зворушений, дуже схвильований і гордий

Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера на післяматчевій пресконференції прокоментував перемогу над Угорщиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Які були емоції після перемоги

«Я дуже зворушений, дуже схвильований і гордий. Ці хлопці роблять щось дивовижне. Вони живуть дуже непросте життя, не таке, до якого звикли футболісти. І з точки зору енергії – це щось неймовірне, як вони віддаються на полі. Говорити тут про футбол – це не повністю передасть мої емоції. Я дуже гордий цими хлопцями, які віддають максимум не так мені, як для власного народу, для вболівальників. Ми почали з двома нападниками, бо знали, що можемо атакувати глибину. Мушу сказати, що в деяких ситуаціях нам це добре вдавалося. Гадаю, ми можемо дуже сильно покращити нашу гру. Але повторюся, що за три дні нам треба знову бути готовими. І я той, хто інколи навіть забагато вимагає від гравців. Я мушу прийняти цю неідеальність, але вітаю всіх хлопців.

Я дуже радий за Крупського та інших дебютантів. Крупський дуже добре зіграв. На цьому стадіоні дуже непросто грати. І грати з таким сильним опонентом, який грає в англійській прем’єр-лізі, є там одним із кращих крайніх захисників разом з Миколенком. Крупський грав сміливо, з індивідуальністю, і я дуже-дуже радий за нього», – заявив Мальдера.

Про сутичку наприкінці матчу

«Це як ланцюгова реакція: коли щось стається на полі, всі заряджені, і потім дуже важко це стримати. Це стається на футбольному полі, і потім, коли пролунав фінальний свисток, ми все залагодили. Так буває», – сказав італієць.

Чому було три заміни до 60-ї хвилини гри

«В кінці першого тайму я вирішив замінити Бражка, бо в нього була жовта картка. І я не хотів витрачати слот на заміну. Ми дуже вимогливі до нападників наших. Коли вони володіють м’ячем і коли без м’яча. І я побачив, що і Сікан, і Ванат вже сильно втомилися. І оскільки інтенсивність їхнього пресингу почала трошки знижуватися, я вирішив випустити Краснопіра, щоб він підтримав цю енергію. І, насправді, стосовно останньої заміни в мене було на думці випустити або Ярмоленка, або Зубкова, але в останній момент я вирішив випустити Драмбаєва», – розповів Мальдера.

Про виконання гімну та вивчення української мови

«Маєте дякувати моєму викладачу. Я вивчаю українську мову, це непросто. Найперше, що я сказав йому, – я хочу вивчити гімн України. І я думаю, я майже вивчив його напам’ять», – сказав італієць.

Перші слова після перемоги

«Як я вже говорив минулого тижня на пресконференції, я попросив їх утримувати здоровий баланс. Я би сказав те саме, навіть якби ми програли. Я їх привітав. Але я б це зробив, навіть якби програли. Бо їхній настрій, самовіддача – це було те, що треба. Матч був рівний, могли забити наші суперники, могли й ми забити ще. Як я говорив вчора на пресконференції, матч буде рівним – він таким і був. Нам треба стояти двома ногами на землі. Перегорнути сторінку, матч вже закінчений. І думати про майбутню гру», – резюмував тренер.

Нагадаємо, на початку та у середині першого тайму гри Угорщина – Україна команди створили декілька непоганих моментів: ворота України після удару Лукаша рятувала поперечина, угорців у свою чергу пробачив Владислав Ванат.

На 42-й хвилині матчу з подачі Георгія Судаков головою відзначився Данило Сікан, 1:0. За такого рахунку команди пішли на перерву.

У другому таймі підопічні Мальдери грали другим номером та мали декілька непоганих моментів, створених після контратак, проте жоден з них реалізувати не зуміли. Угорці, які більшість часу провели з м'ячем, нічим яскравим не запам'ятались.