Хавбек скромного клубу став новим рекордсменом першості

Півзахисник німецького «Аугсбурга» Робін Фелльгауер оформив найшвидший гол в історії Бундесліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ліги.

Німець відкрив рахунок у протистоянні з мюнхенською «Баварією» на першій хвилині. Він скористався помилкою голкіпера «ротен» Мануеля Нойєра. Культовий страж воріт невдало обробив м'яч, не зміг його вибити подалі та подарував гол супернику.

Фелльгауер відправив м'яч у сітку за 8,4 секунди після стартового свистка. Він побив рекорд Кевіна Фолланда та Каріма Белларабі. Ті витратили по дев'ять секунд на забиті м'ячі.

Зрештою, «Баварія» не змогла здобути перемогу. Німецький гранд звів поєдинок унічию (2:2). У складі «ротен» відзначилися форвард Сайбарі та оборонець Браун.

Чим відомий Мануель Ноєр

Уродженець Гельзенкірхена, вихованець місцевого «Шальке». У першій команді «кобальтових» дебютував у сезоні 2006/07. Виграв із рідним клубом Кубок і Суперкубок Німеччини.

До «Баварії» приєднався влітку 2011 року. Трансфер кіпера коштував 30 млн євро. У складі «ротен» завоював усі можливі трофеї – 13 титулів Бундесліги (рекорд), п'ять Кубків і сім Суперкубків Німеччини, двічі тріумфував у Лізі чемпіонів, два Суперкубки УЄФА та два рази виграв Клубний чемпіонат світу.

У складі збірної Німеччини переміг на ЧС-2014. Переосмислив роль воротаря, вдосконаливши її до статусу sweeper-keeper – не просто захисту воріт, а страхуванню оборони й активної участі в побудові атак.

«Баварія» у Бундеслізі

Мюнхенці дебютували в елітному дивізіоні в третьому сезоні (1965/66) та відразу фінішували третіми. Перший же титул «ротен» виграли на четвертий рік у Бундеслізі.

З тих пір «Баварія» 44 рази завершила чемпіонат щонайменше другою. Найгірший результат команди – 12-те місце в сезоні 1977/78. Натомість нижче четвертої позиції мюнхенці не опускалися з 1996 року.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».