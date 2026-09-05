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Тренер «Аль-Ахлі» Маріно Пушич відповів на критику Артема Бондаренка з боку журналіста

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Тренер «Аль-Ахлі» Маріно Пушич відповів на критику Артема Бондаренка з боку журналіста
АРтем Бондаренко перейшов до «Аль-Ахлі» на правах річної оренди
фото: Instagram Артема Бондаренка

Українцеві все ще доволі непросто у Саудівській Аравії

Головний тренер «Аль-Ахлі» Маріно Пушич відповів на критику журналіста на адресу українського півзахисника Артема Бондаренка після розгромної перемоги над «Аль-Ріядом» (5:0). Про це повідомляє «Главком».

– У Артема Бондаренка немає якостей, які приносять користь команді. Навіщо ви взяли його в команду, якщо він поганий?

– Це ваша думка.

– Громадськість сьогодні чітко висловила свою думку щодо Бондаренка після того, як українця освистували вболівальники. Що ви думаєте з цього приводу?

– Чесно кажучи, мене засмутило те, що сьогодні сталося. Два тижні тому футболіста зустрічали дуже тепло, а сьогодні його освистували. Ми одна команда і повинні об’єднатися та підтримувати одне одного

Артема Бондаренка освистували на протязы поэиднку, а пысля гри вболывальники «Аль-Ахлі» скандували «Artem out» на адрсу хавбека.

За інформацією журналіста Саші Тавльєрі, клуб з Саудівської Аравії планує виключити українця з заявки на чемпіонат, а також шукає варіанти як позбутись гравця. Артем приєднався до «Аль-Ахлі» на правах річної оренди з «Шахтаря». 

Втім, цей трансфер викликав негативну реакцію зі сторони фанатів, після чого керівництво клубу попрощалось з спортивним директором Руї Педру.

«Аль-Ахлі» вдалось заробити дев'ять очок за п'ять турів, команде йде дев'ятою у турнірній таблиці чемпіонату Саудівьскої Аравії.

Нагадаємо, що збірна України вилетіла з Чемпіонату світу з сокки, поступившись Бразиліїї у 1/4 фіналу.

 

Теги: Артем Бондаренко ФК «Аль-Ахлі» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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