Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Болонья» Довбик може попрощатись з тренером після провального старту сезону

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
«Болонья» Довбик може попрощатись з тренером після провального старту сезону
Український нападник виступає за «Болонью» на правах оренди
фото: Instagram Артем Довбик

Команда Домініка Тедеско заробила лише один пункт за чотири тури чемпіонату Італії

Бельгійський спеціаліст Домініко Тедеско може залишити пост головного тренера «Болоньї». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Маттео Моретто.

Керівництво клубу Серії А поки що не ухвалило рішення щодо звільнення спеціаліста, проте такий варіант вже розглядається. Бельгієць очолив команду влітку, замінивши Вінченцо Італьяно.

За чотири тури чемпіонату Італії «Болонья» набрала лише одне очко, зігравши внічию з «Сассуоло». У компенсанований до другого тайму час у тій грі забив Артем Довбик

Українець виступає за «Болонью» на правах оренди з «Роми», яка розрахована на один сезон. На його рахунку чотири матчі у складі команди Тедеско, один забитий м'яч.

Нагадаємо, що український голкіпер Анатолій Трубін буде першим номером «Бенфіки» в Лізі Європи.

До слова, українська бригада арбітрів на чолі з Олександром Деревінським розсудить матч Ліги Європи між «Ювентусом» та «Нейменгемом».

Теги: Артем Довбик ФК «Болонья» Серія А НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український захисник повернувся до Білорусі
Український футболіст підписав контракт з білоруським клубом
9 вересня, 14:01
Мадридці завдяки раннім голам змогли здобути перші три очки у сезоні
«Реал» мінімальною перемогою проти «Інтера» почав виступи у Лізі чемпіонів  Реклама
9 вересня, 00:05
Роман Яремчук у футболці національної команди України
Форвард збірної України відхилив пропозицію з Кіпру – ЗМІ
6 вересня, 15:24
Михайло Мудрик приєднався до «шпор»
Мудрик офіційно змінив «Челсі» на «Тоттенгем»
2 вересня, 00:05
Матіас Фернандес-Пардо виступатиме в АПЛ
Форвард збірної Бельгії за 60 млн євро переїхав у чемпіонат Англії
1 вересня, 17:55
Угода між представником чемпіонату Нідерландів та Циганковим розрахована на три сезони
Віктор Циганков офіційно залишив «Жирону»
27 серпня, 13:26
Джеймс Меддісон знову потрапив до лікарів
Півзахисник збірної Англії з чотирма матчами за рік зламав плече
26 серпня, 17:29
Каміль Грабара перебрався в чемпіонат Італії
«Ювентус» здивував трансфером воротаря збірної Польщі
26 серпня, 14:06
Ілля Волошин став частиною системи «Реала» лише два роки тому
Шанс від Моуріньйо. 19-річний Волошин дебютував за першу команду «Реала»
16 серпня, 23:28

Новини

Чотириразовий чемпіон Формули-1 візьме участь в чергових Перегонах чемпіонів
Чотириразовий чемпіон Формули-1 візьме участь в чергових Перегонах чемпіонів
Зідан зібрався залучити до збірної Франції дев'ятьох дебютантів – ЗМІ
Зідан зібрався залучити до збірної Франції дев'ятьох дебютантів – ЗМІ
Віцечемпіон Франції несподівано звільнив головного тренера
Віцечемпіон Франції несподівано звільнив головного тренера
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу серед жіночих команд
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу серед жіночих команд
Збірна України з волейболу зазнала від Польщі першої поразки на Чемпіонаті Європи
Збірна України з волейболу зазнала від Польщі першої поразки на Чемпіонаті Європи
На війні з Росією загинув дзюдоїст Олександр Іванов
На війні з Росією загинув дзюдоїст Олександр Іванов

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2026
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
54K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Сьогодні, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Вчора, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua