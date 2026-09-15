«Болонья» Довбик може попрощатись з тренером після провального старту сезону

Український нападник виступає за «Болонью» на правах оренди

Команда Домініка Тедеско заробила лише один пункт за чотири тури чемпіонату Італії

Бельгійський спеціаліст Домініко Тедеско може залишити пост головного тренера «Болоньї». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Маттео Моретто.

Керівництво клубу Серії А поки що не ухвалило рішення щодо звільнення спеціаліста, проте такий варіант вже розглядається. Бельгієць очолив команду влітку, замінивши Вінченцо Італьяно.

За чотири тури чемпіонату Італії «Болонья» набрала лише одне очко, зігравши внічию з «Сассуоло». У компенсанований до другого тайму час у тій грі забив Артем Довбик

Українець виступає за «Болонью» на правах оренди з «Роми», яка розрахована на один сезон. На його рахунку чотири матчі у складі команди Тедеско, один забитий м'яч.

Нагадаємо, що український голкіпер Анатолій Трубін буде першим номером «Бенфіки» в Лізі Європи.

До слова, українська бригада арбітрів на чолі з Олександром Деревінським розсудить матч Ліги Європи між «Ювентусом» та «Нейменгемом».