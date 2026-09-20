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«Олімпіакос» з Яремчуком вирвав перемогу у матчі чемпіонату Греції

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Олімпіакос» з Яремчуком вирвав перемогу у матчі чемпіонату Греції
Українець цього сезону відзначився лише одним голом
фото: Instagram Романа Яремчука

Український нападник вперше у сезоні вийшов у стартовому складі команди

20 вересня відбувся матч 5-го туру чемпіонату Греції між «Ледіакосом» та «Олімпіакосом». Про це повідомляє «Главком».

Гра відбулась на «Levadias Stadium» у місті Левадія.

У стартовому складі гостей вперше цього сезону вийшов український форввард Роман Яремчук. Нападник мав три непоганих моменти, проте жоден з них не реалізував, у другому таймі він був замінений. 

Перемогу «Олімпіакос» здобув завдвяки точному удару Саліакаса у компенсований до другого тайму час.

Цього сезону Роман Яремчук відзначився одним результативним ударом, сталось це у матчі іги Європи з «Ягеллонією» (2:1).

«Олімпіакос» за п'ять турів заробив десять очок, команда йде на третьому місці таблиці. «Левадіакос» з дним пунктом йде останнім.

Чемпіонат Греції. П'ятий тур

«Левадіакос» «Олімпіакос»

Гол: Саліакас, 90+2

Нагадаємо, що форвард «Утрехта» та збірної України Артем Степанов отримав ушкодження у матчі з «Феєнордом» (0:5).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олімпіакос Роман Яремчук

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