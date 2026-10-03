«Нічого страшного не сталося». Андрій Ярмоленко прокоментував поразку України від Північної Ірландії

Ярмоленко: Поки в цій групі ще нічого не вирішено

Ярмоленко: Треба розібрати гру, зробити висновки й рухатися далі

Андрій Ярмоленко прокоментував поразку Українки від Північної Ірландії у третьому турі дивізіону B Ліги націй. Про це повідомляє «Главком».

Коментар Андрія Ярмоленка

«Вони добре захищалися. Треба більш гостро нам грати в атаці.

Пропустили три м’ячі – вважаю, що по такій грі це забагато. Все, що вони створили – все і забили. Це футбол, і таке буває. Треба розібрати гру, зробити висновки й рухатися далі.

Я вважаю, що нічого страшного не сталося. Програвати важко, тим більше з таким рахунком, але поки в цій групі ще нічого не вирішено. Треба рухатися далі, рухатися з позитивом», – заявив Ярмоленко після гри.

Нагадаємо, що Північна Ірландія упевнено перемогла Україну в Лізі націй. Суперники синьо-жовтих виявилися більш влучними, реалізувавши майже всі свої небезпечні моменти.

Ліга націй УЄФА 2026/2027. Ліга В, група 2. Третій тур

Україна – Північна Ірландія 0:3 (0:2)

Голи: Браун (9, 61), Прайс (22)

До слова, «Левом матчу» проти Північної Ірландії став Андрій Ярмоленко.