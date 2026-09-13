«Манчестер Сіті» в меншості переграв у дербі «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Принциповий матч завершився перемогою гостей

«Манчестер Юнайтед» поступився «Манчестер Сіті» (0:1) в 4-му турі англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

На стартовому відрізку команди обійшлися без небезпечних моментів. А на екваторі першого тайму стався епізод, що міг стати ключовим. Фернандеш грубо зіграв про Фодена, а той відмахнувся ногою від португальця та отримав пряму червону.

Та гостроти на полі не побільшало. Лише перед перервою МЮ змарнував першу реальну нагоду забити, та й ту зі стандарту. Рашфорд зі штрафного поблизу карної зони поцілив у стійку.

На початку другої половини каркас воріт «містян» ударом із середньої дистанції перевірив на міць і Мейну. «Червоні дияволи» спробували відшукати підхід до володінь Доннарумми через фланги. Однак, успіху не мали й проґавили випад «Манчестер Сіті».

Підопічні Енцо Марески розіграли зразкову атаку лівим флангом. Семеньйо віддав на Гвардіола, той прострілив на лінію воротарського, а Голанд зіграв на випередження. Арбітр спершу зафіксував офсайд, але після втручання VAR гол зарахував.

«Містяни» вдесятьох ще й могли подвоїти перевагу. Та спробу Фернандеса нівелював Ламменс, а Голанд пробив повз ворота. У лавах МЮ найгострішим був Мбемо, та в першому випадку йому забракло влучності, а в доданий час його удар узяв Доннарумма.

Англійська Прем'єр-ліга. Четвертий тур

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сіті» – 0:1

Гол: Голанд, 60

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