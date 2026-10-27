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Один з найкращих футболістів світу успішно переніс операцію після розриву хрестоподібної зв'язки

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Один з найкращих футболістів світу успішно переніс операцію після розриву хрестоподібної зв'язки
Найімовірніше, Кварацхелія не повернеться на поле до кінця сезону

Хвіча Кварацхелія зазнав травми під час матчу з «Барселоною»

«ПСЖ» на офіційному сайті повідомив про стан здоров'я крайнього нападника Хвічі Кварацхелії, який у Катарі переніс операцію після розриву передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. Про це інформує «Главком».

«Хвіча Кварацхелія успішно переніс операцію, пов'язану з розривом передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна в лікарні в Досі, Катар. Тепер він розпочне реабілітацію», – написано у заяві.

Грузинський футболіст зазнав травми під час матчу з «Барселоною» (4:2) у третьому турі загального етапу Ліги чемпіонів, який відбувся 20 жовтня. Кварацхелія залишив поле на 59 хвилині зустрічі.

Найімовірніше, Кварацхелія не повернеться на поле до кінця сезону.

Втрати зазнала й збірна Грузії. Вінгер не допоможе національній команді в останніх турах Ліги націй. Зокрема, капітан «хрестоносців» пропустить матч проти збірної України 17 листопада.

Кварацхелія у нинішній кампанії провів 11 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи та один асист. Статистика грузинського нападника в попередньому сезоні – 48 матчів, 19 м'ячів, 11 результативних передач.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

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Теги: Хвіча Кварацхелія футбол травма

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