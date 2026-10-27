Найімовірніше, Кварацхелія не повернеться на поле до кінця сезону

Хвіча Кварацхелія зазнав травми під час матчу з «Барселоною»

«ПСЖ» на офіційному сайті повідомив про стан здоров'я крайнього нападника Хвічі Кварацхелії, який у Катарі переніс операцію після розриву передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. Про це інформує «Главком».

«Хвіча Кварацхелія успішно переніс операцію, пов'язану з розривом передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна в лікарні в Досі, Катар. Тепер він розпочне реабілітацію», – написано у заяві.

Грузинський футболіст зазнав травми під час матчу з «Барселоною» (4:2) у третьому турі загального етапу Ліги чемпіонів, який відбувся 20 жовтня. Кварацхелія залишив поле на 59 хвилині зустрічі.

Найімовірніше, Кварацхелія не повернеться на поле до кінця сезону.

Втрати зазнала й збірна Грузії. Вінгер не допоможе національній команді в останніх турах Ліги націй. Зокрема, капітан «хрестоносців» пропустить матч проти збірної України 17 листопада.

Кварацхелія у нинішній кампанії провів 11 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи та один асист. Статистика грузинського нападника в попередньому сезоні – 48 матчів, 19 м'ячів, 11 результативних передач.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.